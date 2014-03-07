عرضه دقیق ترین و نفس گیرترین تصاویر ماهواره ای  از زمین 

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل ارث به ما امکان می دهد تا با دید جدیدی به دنیا نگاه کنیم و زمین را به راحتی در حالی که در خانه هایمان نشسته ایم کاوش کنیم.

اما اگر بر روی تاج محل در هندوستان زوم کنیم منطقه جذاب را شاهد نیستیم از این رو این اپلیکیشن جدید می تواند در مورد فرایندهای پویایی که زمین را شکل می دهند چشم انداز متفاوت تری فراهم کند.

اکنون محققان اپلیکیشن جدید و رایگانی به نام VIIRS عرضه کره اند که عملکردی شبیه گوگل ارث دارد که البته داده هایی از ماهواره های پیشرفته آب و هوایی نیز به آن افزوده شده است.

از آتش سوزی در جنگل ها گرفته تا فیتوپلانکتون های ریز در آبهای جهان، این ماهواره آب و هوایی به فراهم آوری تصویری از وضعیت زمین کمک می کند.

نرم افزار VIIRS View در ترکیب بی شماری از تصویربرداری نور مرئی، تصویربرداری کم نور شبانه و غلظت کلروفیل اقیانوسی، تصاویری بسیار جذابی فراهم می آورد.

کاربر با استفاده از این اپلیکیشن می تواند الگوهای توفانی ایجاد شده برفراز قطب جنوب را بررسی کرده و یا بر روی ناوگانهای ماهی گیری که شب هنگام در سواحل ژاپن دل به آب می زنند، زوم کند.

این داده ها تا کنون فقط برای متخصصان هواشناسی و اقلیم شناسان در دسترس بوده تا محیط زیست زمین را نظارت کرده و آب و هوا را رصد کنند.

ماهواره "Suomi NPP " روزانه 14 بار به دور زمین می گردد و در واقع کل سطح سیاره زمین را در هر 24 ساعت پوشش می دهد.

کاربران می توانند سطوح هر داده را با تنظیم کره های زمین کوچکی که در پایین صفحه قرار دارد تنظیم کنند . می توان با کلیک کردن آنها را زوم کرد و یا با استفاده از آیکون ‘i’ به اطلاعات بیشتری دست یافت.

کره زمین سمت تصاویر نور مرئی را که برای شناخت وضعیت محیط زیست جهانی ضروری است نشان می دهد.

فراتر از خشکی ها و اقیانوس ها، مهمترین تصاویر روز، پوشش ابری است که می تواند به پیش بینی مسیر و شدت توفانها کمک کند.

کره زمین سمت چپ می تواند تصاویر نور شب را به کاربر نشان دهد.

از زمان پرتاب ماهواره Suomi NPP در سال 2011، دانشمندان از این داده ها برای ردیابی آب و هوا به طور 24 ساعته استفاده کرده و به پیش بینی های دقیق تر و به هنگام تر دست یافته اند.

این ماهواره در نظارت بر بلایای طبیعی بسیار ارزشمند عمل کرده و به خروجی برق منطقه ای که شبها از آسمان به خوبی پیداست کمک کرده است.

کره زمینی که بین این دو کره قرار دارد سطوح غلظت کلروفیل را نشان می دهد که حاکی از فیتوپلانکتون های موجود در اقیانوس ، دریا ، دریاچه ها و رودخانه ها ست.

فیتوپلانکتون ها جلبک های تک سلولی هستند که مانند گیاهان خشکی از کلروفیل برای انجام فوتوسنتز از آن استفاده می کنند. حسگرهای فضایی مانند VIIRS قادرند کلروفیل را در آب به خاطر شیوه منحصر به فردی که می تواند نور خورشید را جذب و منعکس کند، تشخیص دهند.

با نقشه برداری از میزان و موقعیت فیتوپلانکتون ها ، دانشمندان به دید ارزشمندی در مورد تکامل دوره ای محیط اقیانوس دست می یابند. درحال حاضر این اپلیکیشن برای رایانه های شخصی در دسترس است و به زودی قرار است نسخه تلفن هوشمند آن نیز عرضه شود.