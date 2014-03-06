به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که صبح امروز پنجشنبه برای کاشت نهال به محل کمپ تیم های ملی آمده بود در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب در پاسخ به این پرسش که چه درختی به مناسبت روز درختکاری کاشتید گفت: امروز درخت راستی و درستی را کاشتیم! البته هدف این بود که در این کار خوب شرکت کنیم که با مشارکت شهرداری چند درخت چنار کاشتیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد ارزیابی اش از عملکرد تیم ملی در دیدار روز چهارشنبه برابر گینه نیز گفت: به نظرم بازی تدارکاتی خوب بود. تیم ملی هم خوب بازی کرد. حسن این دیدارهای تدارکاتی این است که کادر فنی می تواند ارزیابی خوبی از بازیکنان داشته باشد.

وی ادامه داد: تیم ملی برای حضور در جام جهانی باید بازیهای زیادی را انجام دهد که دیدار با گینه یکی از آنها بود. البته تیم ما هنوز دستش را رو نکرده و در حال ارزیابی است. با این حال ما نیاز به برگزاری دیدارهای تدارکاتی بیشتر داریم تا بازیکنان به هماهنگی بیشتری برسند. فکر می کنم در بازی های بعدی بازیکنان بهتر و هماهنگ تر عمل خواهند کرد.

علی کفاشیان در مورد نامه ای که از فدراسیون بین المللی فوتبال برای مشخص شدن وضعیت محسن قهرمانی ارسال شده است گفت: مگر نامه ای امده است؟ من که از چنین نامه ای خبر ندارم و آن را ندیده‌ام. چه کسی گفته که این نامه آمده؟