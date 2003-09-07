تئاتر دفاع مقدس براي مسوولان ما شوخي است

به گزارش خبرگزاري " مهر "، " فرج الله سلحشور " بازيگر و كارگردان سينما و تلويزيون در گفت و گو با امور رسانه اي جشنواره تئاتر دفاع مقدس با بيان مطلب بالا، افزود: متاسفانه تئاتري در كشور وجود ندارد و آن چيزي را كه در حال حاضر داريم اصلا تئاتر نيست كه كسي به آن روي آورد.

وي ادامه داد: با كمال تاسف به خاطر وجود برخي ناخالصي ها اصلا تئاتر دفاع مقدس نداريم.

وي معتقد است ما در زمينه دفاع مقدس سوژه و مطلب بسياري داريم اما كار روي آنها به صورت تئاتر و نمايشنامه، برنامه ريزي، همت، سرمايه و تشكيلات مي خواهد تا از ارزش هاي دفاع مقدس بهره برداري لازم به عمل آيد و الان هيچ كدام اين ها وجود ندارد.

سلحشور با بيان اين كه فعاليت هايي كه هم اكنون صورت مي گيرد يك جور شوخي به حساب مي آيد، گفت: براي مسئولين بالاتر، تئاتر دفاع مقدس يك نوع مزاح است و به همين دليل تا كنون هيچ گونه موفقيتي به دست نيامده است.

وي تصريح نمود: دفاع مقدس ما سرشار از ارزشهاي قابل طرح و صحنه ها و لحظه ها و خاطرات ماندگار است كه اگر مسئولان بفهمند و به آن بها دهند و عمر و سرمايه و وقت بگذارند، متوجه مي شوند كه اين تئاتر حرف هاي بسياري براي گفتن دارد.

اين هنرمند بر اين باور است كه براي تئاتر دفاع مقدس بايد سرمايه كافي اختصاص داده شود و بايد طرحي گسترده و داراي قابليت هاي اجرايي در سطح كشور براي اين مقوله تهيه شود.

سلحشور گفت: بايد نيروهاي خوب و مستعد استخدام كرد و يك جريان فرهنگي در عرصه تئاتر كشور ايجاد نمود.

وي در انتها با تاكيد بر ضرورت ايجاد سازماندهي و تشكيلات در اين زمينه خاطر نشان ساخت: لازم است برنامه، تشكيلات و امكانات وجود داشته باشد تا تئاتر را سامان دهيم و شايسته است يك مركز تحقيقاتي براي اين كار تشكيل شود و يك سري نويسنده خوب استخدام كرد، تا بنويسند و گلوگاه هاي تئاتر را در دست گيرند.