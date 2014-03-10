علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراسمی که سه‌شنبه شب برای نقدی از مدال‌آوران بازی‌های المپیک لندن و پرداخت پاداش‌های نقدی آنها برگزار خواهد شد، اظهار کرد: البته برگزاری این مراسم و پرداخت کردن پاداش‌ها جزو تعهدات ما نبود اما برای کمیته و مدیران فعلی‌‎اش مهم است که اعتماد قهرمانان را جلب کند. در واقع برای کمیته ملی المپیک مهم بود که در مقابل وعده‌ای که به مدال‎آوران داده شده بود، عهدشکنی نشود اگرچه این تعهدی از طرف مدیران قبلی بود.

وی ادامه داد: در هر صورت با ورود هیات اجرایی جدید به کمیته ملی المپیک و به خصوص تلاشی که آقای هاشمی داشتند، شرایطی مهیا شد تا مراسم تقدیر و پرداخت پاداش مدال‌آوران پرداخت شود. البته خوب بود که این مراسم به موقع خودش برگزار می‌شد نه با یک سال و نیم تاخیر اما در هر صورت مدیرت جدید کمیته ملی المپیک نمی@خواست انجام این کار مهم بیشتر از این به تاخیر بیفتد.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به اینکه "اعتبار 620 میلیونی لازم برای پرداخت پاداش‌های 70، 50 و 30 میلیون تومانی به مدال‌آوران طلا، نقره و برنز بازی‌های المپیک از کجا تامین شده است"؟، گفت: نمی‌دانم؛ چون اطلاع دقیقی در این مورد ندارم ترجیح می‌دهم اظهار نظری هم نداشته باشم.

دبیر با بیان اینکه تعیین پاداش برای مدال‌آوران رویدادهایی مانند بازی‌های آسیایی و المپیک از آنجا که باعث افزایش انگیزه ورزشکاران اعزامی می‌شود، کار پسندیده‌ای است، خاطرنشان کرد: باید برای بازی‌های آسیایی اینچئون و مدال‌آوران این بازی‌ها هم پاداش نقدی در نظر بگیریم. به فکر این موضوع هستیم اما بعد از نشستی که در این زمینه با مسئولان وزارت ورزش و جوانان خواهیم داشت، در مورد آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبیعی است که پاداش بازی‌های آسیایی نباید در حد المپیک در نظر گرفته شود. اصلا نوع نگاه به بازی‌های آسیایی نباید مانند المپیک باشد. در نظر داشته باشیم که بازی‌های آسیایی فراتر از مسابقات قهرمانی آسیاست اما المپیک هم نیست. بنابراین باید در حد خودش برای مدال‌آوری در آن جایزه در نظر گرفت. نه جایزه‌ای خیلی بالا و نه خیلی کم اما پاداش این بازی‌ها باید از المپیک کمتر باشد.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به میزان پاداش در نظر گرفته شده برای مدال‌آوران المپیک که فردا به آنها پرداخت می‌شود، اظهارداشت: نمی‌دانم این میزان پاداش روی چه حسابی تعیین شد اما در مقابل کاری که ورزشکاران کردند، ناچیز است. در کل پرداخت این پاداش قولی بود که از طرف مدیران قبلی داده شد. آنها در جایگاه حقوقی که داشتند این تعهد را دادند نه جایگاه حقیقی. در هر صورت مدیران قبلی قولی دادند که باید ما به آن وفا کنیم. شاید هم شرایط به گونه‌ای شود که ما هم قول‌هایی را بدهیم و مدیران آینده به آن وفا کنند!

دبیر تاکید کرد: در هر صورت به فکر تعیین پاداش برای مدال‌آوران بازی‌های آسیایی هستیم. مهم این است که میزان این پاداش معقولانه باشد و به موقع هم پرداخت شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه بودجه کمیته ملی المپیک برای سال آینده رقمی حدود 50 میلیارد تومان است، گفت: این بودجه خیلی بالا نیست ضمن اینکه موضوع مهم میزان تخصیص آن است. به خصوص اینکه از نظر من کمیته ملی المپیک از حالا باید به فکر بازی‌های المپیک باشد و برای آن بازی‌ها هزینه کند.

نایب رئیس دوم کمیته ملی المپیک تاکید کرد: درست است که ورزش ایران بازی‌های آسیایی را در پیش دارد اما من یک ذهن المپیکی دارم و ورزشکاران هم باید همین ذهینیت را داشته باشند. اگر آنها ذهن المپیکی داشته باشند و به المپیک آتی فکر کنند، می‌توانند در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی پیش رو هم صاحب مدال شوند.