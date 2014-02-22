به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک، در این زمینه اظهارداشت: کمیته ملی المپیک در نظر دارد روز سه شنبه 20 اسفند ماه طی مراسمی باشکوه پاداش 12 قهرمان المپیک را همراه نشانهای ویژه IOC که به تازگی از سوی کمیته بینالمللی المپیک ارسال شده است، به آنان اهدا نماید.
وی ادامه داد: طبق وعده مسئولان پیشین کمیته ملی المپیک مقرر بود به برندگان مدالهای طلا، نقره و برنز المپیک به ترتیب 70 ، 50 و 30 میلیون تومان پرداخت گردد که این هدایا در تاریخ اعلام شده به آنان اهداء میشود.
هاشمی در پایان گفت: کمیته بینالمللی المپیک (IOC) نشانهای ویژهای را برای مدال آوران المپیک 2012 تهیه و ارسال کرده که در این مراسم و از سوی مسئولان، پیشکسوتان و قهرمانان پیشین بازیهای المپیک به آنان اهدا خواهد شد.
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