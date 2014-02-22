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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

20 اسفندماه برگزار می‌شود؛

مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیک/ پاداش‌های میلیونی پرداخت می‌شود

مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیک/ پاداش‌های میلیونی پرداخت می‌شود

رئیس کمیته ملی المپیک از اهدا پاداش دوازده قهرمان بازی‌های المپیک 2012 لندن همراه با نشان ویژه کمیته بین‌المللی به آنها خبر داد. به گفته کیومرث هاشمی مراسم ویژه اهدای این پاداش‌ها 20 اسفندماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک، در این زمینه اظهارداشت: کمیته ملی المپیک در نظر دارد روز سه شنبه 20 اسفند ماه طی مراسمی باشکوه پاداش 12 قهرمان المپیک را همراه نشان‌های ویژه IOC  که به تازگی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک ارسال شده است، به آنان اهدا نماید.

وی ادامه داد: طبق وعده مسئولان پیشین کمیته ملی المپیک مقرر بود به برندگان مدال‌های طلا، نقره و برنز المپیک به ترتیب 70  ، 50 و 30 میلیون تومان پرداخت گردد که این هدایا در تاریخ اعلام شده به آنان اهداء می‌شود.

هاشمی در پایان گفت: کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) نشان‌های ویژه‌ای را برای مدال آوران المپیک 2012 تهیه و ارسال کرده که در این مراسم و از سوی مسئولان، پیشکسوتان و قهرمانان پیشین بازی‌های المپیک به آنان اهدا خواهد شد.


 

کد مطلب 2241468

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