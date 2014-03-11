واقفان خمینی یک منزل مسکونی، گاراژ و مغازه را وقف کردند

حجت االاسلام آیت الله عباسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: یک منزل مسکونی به مساحت 303 متر مربع واقع در خیابان طالقانی به شماره ثبت 2373 در شهرستان خمین وقف شد.

وی ادامه داد: یک گاراژ شش دانگ نیز واقع در مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی به شماره ثبت 2123 در شهرستان خمین از دیگر موقوفات مذکور است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی حد فاصل چهار راه قورچی باشی و میدان قدس به شماره ثبت 2373 در شهرستان خمین وقف شده است.

متولی موقوفات موظف است عواید را هر سال به شهرستان خمین اهدا کند

حجت الاسلام عباسیان اظهار کرد: متولی این موقوفات موظف است عواید را هر سال پس از وضع مخارج و تعمیرات عین موقوفه برای اطعام به فقرا و مساکین، تهیه جهیزیه عروس های بی بضاعت و کمک به بیماران بی بضاعت با اولویت شهرستان خمین اهدا کند.

وی در پایان با بیان اینکه در سال 91 در مجموع 17 وقف جدید در استان مرکزی شناسایی شد، تصریح کرد: در سال جاری تاکنون 93 وقف جدید شناسایی شده و پیش بینی می شود این تعداد تا پایان سال به یکصد وقف برسد.