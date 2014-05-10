جشن میلاد حضرت علی (ع) در امامزاده محمد عابد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت الله عباسیان ظهر شنبه در سومین جلسه ستاد برگزاری جشن 13 رجب ولادت حضرت علی (ع) در جمع خبرنگاران افزود: در این جلسه مقرر شد که مسئولین و دستگاه های مربوط به منظور هر چه با شکوه تر برگزار شدن این مراسم تلاش کنند.

وی گفت: برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهر، برگزاری مراسم جشن توسط هیأت، توزیع 300 جلد کتاب و 8 هزار برگه دعای زیارت امین الله در مراسم جشن در آستان مقدس امامزاده محمد عابد از مهمترین برنامه های این روز مبارک است.

حجت الاسلام آیت الله عباسیان، دعوت از سخنران، مداح، شاعر، کیفیت مطلوب برگزاری مراسم و نحوه اطلاع رسانی از طریق شبکه آفتاب را مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه دانست.

وی همچنین، یکی از ضعف های موجود در استان در امر برگزاری مراسم ها، همگرایی بسیار پایین دستگاه های دولتی، نیروهای فرهنگی و بسیج دانست و افزود: باید تمامی دستگاه های دولتی و مسئولین در سطح استان برای برپایی هر چه با شکوه تر برگزار شدن مراسم ها و حضور حداکثری مردم در این مراسم ها تلاش بیشتری داشته باشند.



