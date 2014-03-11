به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری آلبوم «نه فرشته‌ام نه شیطان» به آهنگسازی تهمورس پورناصری و خوانندگی همایون شجریان سه شنبه 21 اسفند ماه در تالار وحدت برگزار شد.

تهمورس پورناظری در ابتدای این نشست خبری که بعد از مراسم رونمایی آلبوم برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه موسیقایی «نه فرشته ام نه شیطان» حاصل تلاش گروهی از نوازندگان صاحب‌نام موسیقی ایرانی و تعدادی از نوازندگان جهانی است، خاطرنشان کرد: آلبوم موسیقی یاد شده در هشت قطعه با اسامی «چرا رفتی» با شعری از سیمین بهبهانی، «درون آینه» با شعری از حسین منزوی، «دل به دل» با شعری از هومن ذکایی، «کولی» با شعری از سیمین بهبهانی، «همه هیچم» با شعری از حسین منزوی، «چون ای بی من» با شعری از مولانا، «شتک» با شعری از حسین منزوی و «در حصار شب» با شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی در قالب تنظیم های مختلف با قطعاتی باکلام به خوانندگی همایون شجریان به بازار موسیقی عرضه شده است.

وی با اشاره به حضور نوازندگان صاحب‌نامی چون شجاعت حسین‌خان و جیمی جانسون در این آلبوم موسیقایی خاطرنشان کرد: در تولید چنین آلبوم‌های موسیقایی نشانه‌های بین المللی اهمیتی ندارد؛ چراکه در همه دنیا این شکل از تولید آلبوم های موسیقایی با حضور نوازندگان جهانی موضوعی عادی است، اما می تواند اعتبار ارزشمندی برای صاحبان آثار این تولیدات باشد که در کارنامه خود می‌توانند ثبت کنند. این در حالی است که ما برای اقدامات حضور بین المللی چنین اثری، اثر را برای حضور در مراسم اهدای جایزه جهانی گرمی ارسال خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم نماینده شایسته ای از موسیقی ایرانی در چنین رویداد معتبری باشیم.

پورناظری در ادامه این نشست خبری با اشاره به برنامه اجرای زنده این آلبوم موسیقایی گفت: به طور حتم برای کنسرت این آلبوم از نوازنده های بین المللی این کار دعوت خواهیم کرد تا در کنار ما حضور داشته باشند چراکه این آلبوم غیر از حضور نوازندگان ایرانی با همت نوازندگان خارجی اش بود که به نتیجه رسید و ما به طور حتم از آنها در کنسرت استفاده می کنیم.

همایون شجریان هم در ادامه صحبت های پورناظری گفت: روند حضور در جایزه گرمی باید به یک موسسه غیرایرانی مستقر در اروپا، آمریکا انجام پذیرد، اما ما می توانیم در این راستا حرکت هایی را انجام دهیم و امیدواریم با توجه به ریشه ای و سنتی بودن مبنای کار جایزه گرمی برای داوری آثار این کار را هم در جایزه گرمی قرار دهیم.

این خواننده موسیقی ایرانی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به روند تولید آلبوم گفت: قبل از اینکه بخواهیم این آلبوم را تولید کنیم با تهمورس پورناظری بارها و بارها صحبت‌های پیرامون تولید این اثر مطرح می کردیم و هر بار که به فضای خوبی می رسیدیم ناامید می شدیم چرا که هزینه آنچه برای فکرمان نیاز داشتیم بسیار بیشتر از آن رقمی بود که می تواند در ایران برای تولید یک اثر خرج کرد. وقتی موضوع استاندارد جهانی پیش می آید دیگر نمی توان مانند استودیوهای ایران دوستانه همه چیز را حل کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در ادامه این نا امیدی ها بود که تهموس با صدرالدین حسین خانی صحبت کرد و او بعد از انجام مذاکرات اولیه جانانه پشت کارایستاد و قبول کرد که در این شرایط نابسامان به ما کمک و این آلبوم را تولید کند. آلبومی که همچنان برای تولیدکنندکانش هزینه دارد.

پورناظری در بخش دیگری از این نشست خبری ضمن تشریح محتوای موسیقایی هر کدام از قطعات این کنسرت توضیح داد: تمام تلاش خود را انجام دادیم تا با حضور آهنگسازان و نوازندگان برجسته ای چون شجاعت حسین خان و جیمی جانسون آمریکایی شمایل متفاوتی از موسیقی ایرانی را به مخاطبان خود ارائه دهیم اثری که تمام قطعات سازی آن در بهترین استودیوهای دنیا توسط بهترین نوازندگان اجرا شده و می توان گفت که اثری است که تمام تلاش خود را انجام داده تا به شکل درستی از موسیقی فیوژن نزدیک شود و بر این باور هم نبودیم چون نوازندگان غیرایرانی هستند پس کار نیز جهانی است.

این آهنگساز در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به محتوای این آلبوم موسیقایی گفت: 6 قطعه از هشت قطعه این آلبوم، قطعه های عاشقانه ای هستند که در کنار دو قطعه اجتماعی برای علاقه‌مندان موسیقی ارائه شده است. ما در این آلبوم کوشش نکردیم تا اعتراضی را اعلام کنیم بلکه سعی شده مجموعه شرایطی در کنار هم قرار گیرند و اینها با یک همخوانی مناسب اثری را به مخاطب ارائه دهند که می تواند شکلی جدید از موسیقی را برای مخاطبان ارائه کند.

همایون شجریان هم در بخش پایانی این نشست با اشاره به روند تهیه و تولید آلبوم «نه فرشته ام نه شیطان» بیان کرد: به طور حتم این آلبوم موسیقایی یکی از بهترین کارهای من در عرصه خوانندگی خواهد بود که هیچگاه آن را فراموش نمی‌کنم. این اثر یک اثر موسیقایی بسیار ارزشمندی برای من است که تهمورس پورناظری به عنوان آهنگساز و صدرالدین حسین‌خانی به عنوان تهیه‌کننده زحمات فراوانی را برای تولید آن کشیده اند و امیدواریم که با توجه به این شرایط بتواند مورد استقبال مردم هم قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مطمئن باشید که هنرمندان زیادی هستند که اگر امکانات زیادی در اختیار آنها قرار گیرد، مجالی برای کار داشته باشند و ارتباط خوبی هم با پیشکسوتان برقرار کنند می توانند دغدغه های روز جامعه خود را به زیباترین شکل ممکن به جامعه در قالب یک اثر موسیقایی ارائه دهند. ما در این اثر تلاش کردیم با مخاطب‌سنجی دقیق از جامعه شنونده موسیقی ایرانی فرهنگ و زبانی را ارائه دهیم که نسل امروز با آن ارتباط برقرار می کند. نسلی که کار کردن موسیقی برایش کاری بسیار دشوار است، نسلی که منتظر فرصت و حمایتی است که بتواند خلاقیت خود را به نمایش بگذارد.

صدرالدین حسین خانی تهیه کننده این آلبوم موسیقایی هم در ادامه این نشست خبری گفت: برای تولید این کار سرمایه زیادی را هزینه کردیم که مقدار آن اصلا برایم مهم نیست اما اگر بخواهم درباره مبلغ آن توضیح بدهم باید بگویم این کار دو سال گذشته با مبلغی بالغ بر 120 هزار دلار استارت خورد و برای من افتخار بسیار بزرگی بود که در کنار هنرمندان بزرگی چون همایون شجریان و تهمورس پورناظری کاری را تولید کنم و امیدوار م با تیتراژ 50 هزار نسخه ای آن مورد پسند مردم قرار بگیرد.

مدیر موسسه ایران گام در بخش پایانی صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: چند ساله ما هم از دوستان می شنویم که شرکت ایران گام مشکلاتی دارد اما هنوز هیچ کس به ما نگفته این مشکلات چیست؟ اتفاقا من در همین خصوص با پیروز ارجمند جلساتی را برگزار کردم و او هم قول داده که سریع این موضوع را رسیدگی کند البته به ما اعلام شده در پرونده ما چیزی نیست که آن را حل نکرد.