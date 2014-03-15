محمدحسین صوفی معاون صدا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین اقدامات این معاونت در سانه ملی توضیح داد: ما شبکه‌های گلچین و صبا را آزمایشی راه‌اندازی کرده‌ایم و انشالله افتتاح رسمی آن به زودی رخ خواهد داد. تا به حال شبکه‌هایی چون خانواده، کتاب، فصلی، صبا و گلچین قابل دریافت هستند و امیدوار هستیم با توسعه فرستنده‌ها، رسما شبکه‌ها را افتتاح کنیم.

وی درباره زمان تحقق یافتن این وعده اظهار کرد: انشالله بعد از عید این اتفاق می‌افتد. مهم این است که حالا هم مردم به راحتی این شبکه‌ها را دریافت می‌کنند.

معاون صدا تأکید کرد: پخش آزمایشی به این دلیل است که برنامه‌های تولید شده ما متناسب با ذائقه مخاطب است و ما توانسته‌ایم به نیاز مخاطبان پاسخ دهیم. حرفه‌ای‌ترین روال برنامه‌سازی این است که ما بتوانیم متناسب با بازخوردی که از مردم می‌گیریم برنامه داشته باشیم.

صوفی در پایان تصریح کرد: یکی از راه‌های تحقق این امر، پخش آزمایشی و دریافت بازتاب‌های مردم است. ما باید بدانیم آیا مخاطبان با برنامه‌های یک شبکه تازه ارتباط برقرار کرده‌اند؟ دانستن نظرات مردم به ما کمک می‌کند متناسب با خواسته‌های شنوندگان برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی کنیم و با افتتاح رسمی همان روال را ادامه دهیم.