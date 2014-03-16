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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

صدای مهدی اخوان ثالث را از رادیو بشنوید

صدای مهدی اخوان ثالث را از رادیو بشنوید

رادیو گلچین قصد دارد با پخش گزیده‌های جذاب و شنیدنی برنامه نوروزی امسال و سال‌های گذشته شبکه‌های رادیو، لحظات خوشی را برای مخاطبان فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همکاران رادیو گلچین با انتخاب شعار «بهار خاطره‌ها» در این ایام می‌خواهند به سراغ برنامه‌سازان رادیو بروند و خاطرات آنان را به گوش مخاطبان برسانند.

همچنین در بخش دیگری با عنوان «باغ صدا»، صدای برخی مشاهیر ایران که تا به حال پخش نشده است به شنوندگان تقدیم می‌شود.

پخش برنامه «ادبیات ایران» با صدای مهدی اخوان ثالث تنها بخشی از آثار انتخابی آرشیو رادیو در رادیو گلچین است.

مخاطبان می‌توانند برای شنیدن برنامه‌های مورد علاقه خود، جدول پخش برنامه‌های رادیو گلچین را از طریق سایت رادیو نما radionama.ir و سامانه اطلاع رسانی EPG دریافت کنند.

همچنین از شنوندگان رادیو گلچین در ایام نوروز دعوت می‌شود با عضویت در باشگاه مخاطبان گلچین (iribcloob.ir) آثار صوتی خود را ارسال کنند تا در بخش مناسبی، آثار این عزیزان در رادیو گلچین پخش شود.

رادیو گلچین هر شب از ساعت 22 تا 6 صبح بر روی موجFM ردیف 5 /105 وکانال 13  برای علاقمندان پخش خواهد شد.

کد مطلب 2257444

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