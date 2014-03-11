پروژه باغ موزه دفاع مقدس لرستان تنها 10 درصد پیشرفت دارد/ ضرورت تخصیص اعتبارات لازم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر فرید در حاشیه جلسه کمیته فرهنگی و پژوهشی موزه دفاع مقدس لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراحل ساخت موزه دفاع مقدس استان لرستان اظهار داشت: کار عمرانی این موزه از سال 90 آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مراحل عمرانی ساخت موزه دفاع مقدس لرستان طی دو سال گذشته تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات ساخت این موزه پیشرفت چندانی نداشته است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان با تاکید بر ضرورت اختصاص اعتبار بیشتر برای تکمیل این موزه گفت: برای ساخت این موزه تا کنون 600 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

سرهنگ فرید با اشاره به اینکه اگر روند تخصیص اعتبار برای ساخت موزه دفاع مقدس لرستان همینطور ادامه داشته باشد این موزه تا 30 سال دیگر هم آماده نمی شود، افزود: در حال حاضر با تشکیل کمیته های مختلف فرهنگی پژوهشی، عمرانی و فنی و برنامه و بودجه به دنبال این هستیم که کار ساخت این مرکز فرهنگی هرچه زودتر تمام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کار ضبط و ثبت مستندات هشت سال دفاع مقدس در لرستان در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر از بیش از 300 نفر مصاحبه تصویری گرفته شده و همچنین بیش از 700 خاطره را جمع آوری کرده ایم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان با بیان اینکه کار جمع آوری خاطرات شهدا، مصاحبه با والدین شهداو جانبازان بالای 50 درصد استان در حال انجام است، افزود: جمع آوری تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس یکی از اولویت های کاری ما است.

سرهنگ فرید یادآور شد: همچنین 36 ساعت فیلم دفاع مقدس در لرستان در آرشیو بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وجود دارد.

