به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، برنامه جهانی غذا اعلام کرد کمک‌های خانوادگی در کرانه باختری به دلیل کمبود منابع مالی به نصف کاهش یافته و در نتیجه، حمایت غذایی از حدود ۲۰۰ هزار فلسطینی متوقف شده است؛ این در حالی است که نیازهای انسانی طی دو سال گذشته دو برابر شده است.

«شان هیوز»، مدیر برنامه جهانی غذا در فلسطین خاطر نشان کرد که تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در کنار بحران اقتصادی و افزایش بیکاری، ناامنی غذایی را تشدید کرده است.

وی افزود یک ‌سوم جمعیت کرانه باختری برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه هستند.

برنامه جهانی غذا همچنین اعلام کرد کمک‌های نقدی این نهاد در نوار غزه طی ماه ژوئیه گذشته برای حدود ۷۵ هزار خانواده کاهش یافته است.

این نهاد هشدار داد در صورت تداوم نیافتن کمک‌های بشردوستانه، تا پایان سال ممکن است حدود ۹۰ درصد جمعیت نوار غزه با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه شوند.

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت نسبت به احتمال وقوع یک بحران گسترده بهداشتی در نوار غزه در فصل زمستان هشدار داد و اعلام کرد آلودگی آب و وخامت خدمات فاضلاب، خطر شیوع بیماری‌ها را افزایش داده است.

سازمان جهانی بهداشت همچنین اعلام کرد بیش از ۶۶۰۰ نفر در نوار غزه پس از قطع عضو به مراقبت‌های بلندمدت نیاز دارند، اما تا ماه ژوئیه تنها ۱۲ درصد از افرادی که از اکتبر ۲۰۲۳ دچار قطع عضو شده‌اند، توانسته‌اند اندام مصنوعی دریافت کنند.

این سازمان خواستار تسریع در ورود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، اندام‌های مصنوعی و دیگر اقلام ضروری به نوار غزه شد و بر ضرورت تضمین دسترسی مردم به آب سالم و بهبود مدیریت پسماندها تاکید کرد.