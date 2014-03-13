سپاهان به هدف خود مقابل الهلال رسید/گروه سختی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شلهوب شامگاه چهارشنبه پس از شکست تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: بازی سختی مقابل سپاهان برگزار کردیم زیرا سپاهان تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود و برای پیروزی به مصاف الهلال آمده بود.

وی افزود: سپاهانی‌ها در صدد پیروزی در این بازی بودند و به هدف خود رسیده و توانستند 3 امتیاز مسابقه را ازآن خود کنند و من به آنها تبریک می‌گویم.

هافبک تیم الهلال عربستان با بیان اینکه الهلال نیز در این بازی خوب بازی کرد، بیان داشت: ما نیز می‌توانستیم در این بازی به پیروزی برسیم اما از شانس‌های خود استفاده نکرده و متحمل شکست شدیم.

وی درباره تیم صعود کننده این گروه به مرحله بعد گفت: به نظر من هر 4 تیم در این مسابقات شانس دارند زیرا همه تیم‌های قدرتمند هستند و با یکدیگر بازی دارند.

محمد شلهوب ادامه داد: به نظر من این گروه سخت‌ترین گروه آسیا به شمار می‌رود و همه در آن شانس صعود دارند اما امیدوارم که تیم صعود کننده به مرحله بعد رقابت‌ها، سپاهان باشد.