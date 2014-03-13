سرجیو فن‌دایک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط کنونی‌اش در تیم سپاهان و انتقاداتی که نسبت به عملکرد او در تیم اصفهانی مطرح می‌شود، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: من مشکلی ندارم و سپاهان را بسیار دوست دارم زیرا این باشگاه، باشگاه بسیار خوبی است، سازماندهی بسیار خوبی دارد و از هواداران خوبی بهره می‌برد.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر بازی نمی‌کنم اما خیلی خوشحال هستم که تیم در دیدار چهارشنبه مقابل الهلال عربستان در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به پیروزی رسید.

می‌دانستم کار سختی در سپاهان دارم

مهاجم هلندی – اندونزیایی تیم سپاهان اصفهان با بیان اینکه قبل از حضور در سپاهان می‌دانستم کار سختی در این تیم دارم، تصریح کرد: پیش از اینکه به سپاهان بیایم، می‌دانستم که باشگاه سپاهان بازیکنان بسیار خوبی داشته و مهاجمان این تیم بسیار با کیفیت هستند. در حال حاضر باید هر روز تلاش کنم تا به ترکیب اصلی بازگردم.

وی در مورد به اینکه چرا تاکنون نتوانسته برای تیم سپاهان گلزنی کند، یادآور شد: در درجه نخست من به عنوان بازیکن 90 دقیقه‌ای بازی نکرده‌ام و هر زمان که وارد زمین شده‌ام، 10 یا 15 دقیقه بازی کرده‌ام، بنابراین هنوز نتوانسته‌ام گل بزنم.

سپاهان مهاجمان خیلی خوبی دارد

فن‌دایک ادامه داد: مشکل دیگر نیز این است که در حال حاضر کار من بسیار سخت است زیرا مهاجمان زیادی در سپاهان بازی می‌کنند؛ به عنوان مثال مهدی شریفی خیلی خوب بازی می‌کند؛ یعقوب کریمی خیلی خوب شده و سوکای نیز بازگشته و در بازی قبلی نخستین گلش را به ثمر رساند و غلامی نیز بازیکن خوبی است.

وی همچنین یادآور شد: من باید هر روز تلاش کنم تا به جایگاه اصلی بازگردم و شانسم را برای رسیدن به ترکیب اصلی امتحان کنم اما در حال حاضر مهم این است که ما در این بازی به پیروزی رسیده‌ایم.

مهاجم هلندی – اندونزیایی تیم سپاهان اصفهان با بیان اینکه وقتی یک مهاجم شروع به گلزنی می‌کند، ادامه کار برایش راحت می‌شود، اظهار کرد: من می‌توانم گل بزنم اما هنوز نتوانسته‌ام که برای تیمم گلزنی کنم اما وقتی گل نخست را به ثمر برسانم، کارم راحت می‌شود.

منتظر یک فرصت برای اثبات خودم هستم

وی در پاسخ به اینکه آیا با بازگشت سوکای و عملکرد خوب شریفی، کار سختی برای حضور در ترکیب اصلی سپاهان ندارد، خاطرنشان کرد: نمی‌دانم سرمربی در مورد من چه فکر می‌کند اما باید تلاش بسیاری کنم و برای من خیلی مهم است که به ترکیب اصلی بازگردم.

فن‌دایک در پایان گفت: کار بسیار سختی دارم زیرا بازی‌های زیادی باقی نمانده و مهدی شریفی بازیکن مهمی است و باید منتظر یک فرصت باشم تا خودم را به کرانچار ثابت کنم.