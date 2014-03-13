نکونام ستاره ایران در جام جهانی برزیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش سایت معتبر کیکر آلمان آمده است: جواد نکونام دومین حضور در جام جهانی را تجربه می‌کند و این در حالی است که آخرین حضور وی در جام جهانی به 8 سال پیش باز می‌گردد.

کیکر از نکونام گزارش تصویری را روی خروجی‌اش قرار داده و تاکید کرده جواد نکونام 14 سال است که عضو تیم ملی ایران است. کیکر همچنین نکونام را یک لژیونر موفق دانسته و درباره‌اش نوشته است که وی در فاصله سال‌های 2006 تا 2012 بازیکن تیم اوساسونای اسپانیا بوده است.

این سایت معتبر، عکس‌هایی از تمرینات نکونام پیش از جام جهانی 2006 آلمان، اولین بازی تیم ملی در جام جهانی 2006 مقابل مکزیک، حضورش در اوساسونا در بازی مقابل رئال مادرید و عضویتش در تیم ملی در جام ملت‌های 2004 چین و همچنین جشن صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2014 برزیل پس از پیروزی مقابل کره‌جنوبی در اولسان منتشر کرده است.