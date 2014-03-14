به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی ناطقی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساوجبلاغ با انتقاد از سخنان مداخله آميز بانكي مون در مورد ايران، افزود: با توجه به اينكه مذاکرات هسته ای در حال انجام است، مطرح كردن بحث دیگر بیانگر سیاست دوگانه غرب و عواملشان در قبال ايران است.
وی با بيان اينكه سفر كاترين اشتون با هدف تبادل نظر در امور مذاكرات هسته ايي بود، گفت: اظهار کرد: دیدار غیررسمی اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با برخی سران فتنه رنگ و بوی دیگری به سیاست های غرب بخشید.
امام جمعه ساوجبلاغ گفت: به تجربه ثابت شده که دشمنان اسلام هیچگاه به دنبال ارتباط صمیمی با ملت ایران نیستند و تنها اهداف سلطه جویانه خود را دنبال می کنند.
وی با اشاره به کشتار مردم بی گناه فلسطین، عراق، افغانستان و دیگر کشورها افزود: چرا دبیرکل سازمان ملل درباره این جنایات سکوت اختیار کرده است؟
ناطقی افزود: سکوت دربرابر کشتار مسلمانان میانمار، کوتاهی سازمان ملل متحد دربرابروظایف خود را نشان می دهد و این سازمان در ابعاد مختلف از منظر جهانیان زیر سووال رفته است.
وی در پایان یادآور شد: شکنجه زندانیان گوانتانامو توسط آمریکایی ها و سکوت سازمان ملل یکی از مسایلی است که بیانگر رفتارها و سیاست های دوگانه سازمان ملل است.
حجت الاسلام ناطقی:
دیدار اشتون با برخی از محکومین سیاسی نشانه سياست دروغین غرب است
کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ گفت: سخنان مداخله آمیز دبیرکل سازمان ملل و دیدارغیررسمی و خارج ازعرف دیپلماتیک کاترین اشتون با برخی محکومان سیاسی در ایران نشانه بارز سیاست دروغین غرب درقبال ایران است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی ناطقی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساوجبلاغ با انتقاد از سخنان مداخله آميز بانكي مون در مورد ايران، افزود: با توجه به اينكه مذاکرات هسته ای در حال انجام است، مطرح كردن بحث دیگر بیانگر سیاست دوگانه غرب و عواملشان در قبال ايران است.
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