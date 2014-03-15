دوهزارتن پرتقال بخش رودخانه برای شب عید وارد بازار شد

محمد رمضانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرتقال شب عید بیان داشت: بخش رودخانه شهرستان رودان دارای 6هزارهکتار سطح زیر کشت انواع مرکبات دارد که پرتقال با 3 هزار هکتار بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است.

رئیس جهاد کشاورزی بخش رودخانه شهرستان رودان گفت:15هزارتن محصول پرتقال از سه هزار هکتار سطح زیر کشت دراین بخش برداشت شده است که جایگاه نخست را درهرمزگان دارد.

وی افزود: بیش از 2 هزار تن پرتقال برداشت شده در بخش رودخانه برای شب عید روانه بازار استان و همچنین استانهای همجوارشدند.

رمضانپور پرتقال، نارنگی و لیمو شیرین را از مهمترین مرکبات بخش رودخانه اعلام کرد و گفت: عمده پرتقال های کاشت شده دربخش رودخانه ازنوع محلی و رقم والنسیا است که مشتری پسند و دارای طعم خوبی است.

این مسئول با اشاره به خرید مناسب محصول باغداران توسط مرکزخریدبخش رودخانه اضافه کرد:تمامی محصولات باغداران توسط مرکزخرید این بخش خریداری،بسته بندی وروانه بازار شدند.

رئیس جهاد کشاورزی بخش رودخانه شهرستان رودان به وجود سرخانه 2هزارتنی این بخش اشاره کرد و گفت:300 تن پرتقال ذخیره شده در این سردخانه برای میادین تره بار و مراکز فروش استان عرضه خواهد شد.

بخش رودخانه با 20 هزار نفر جمعیت در فاصله 55 کیلو متری شهر رودان قرار دارد و شهرستان رودان هم در 90کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان است.