پرسپوليس به زمان بيشتري نياز دارد

امامي فر در اين مورد به خبرنگار " مهر" گفت : پس از رسيدن كارت ITC و برطرف شدن مشكلاتم با مسوولان باشگاه شارلوا از نظر روحي در شرايط مطلوبي قرار گرفتم و با تمام وجود در تمرينات پرسپوليس حضور پيدا مي كنم ، حالا در بازي با ابومسلم حضور داشته باشم يا نه بستگي به نظر كادر فني و وينكو بگوويچ دارد .

وي افزود: پرسپوليس امسال مهره هاي خوبي را دراختياردارد و دربازي اول هم نتيجه قابل قبولي كسب كرد. اميدوارم كه در بازي دوم نيز بازيكنان بتوانند با انجام يك ديدار تماشاگر پسند به سه امتياز اين بازي دست پيدا كنند.

عليرضا امامي فردرمورد تكرار نتيجه اولين بازي گفت : آن بازي شرايط خاص خودش را داشت وممكن است آن نتيجه ديگرهيچوقت تكرار نشود. با اين حال پيروزي در اين بازي خيلي دور از دسترس نيست و ما اميدوار به كسب سه امتياز اين بازي هستيم.

هافبك باتجربه پرسپوليس درمورد پست اصلي بازي اش گفت:هرچند كه من يك هافبك چپ ذاتي هستم، اما سه سال بازي در جناح راست با شارلوا باعث شده تا در اين پست نيز تجربه و آمادگي لازم را كسب كنم.

درحال حاضر هم بگوويچ از من درجناح راست استفاده مي كند وهرتصميمي كه اوبگيرد براي من قابل احترام است. امامي فر در پايان صحبت هايش گفت : پرسپوليس براي قهرماني در رقابتهاي اين فصل هيچ مشكلي ندارد و تنها به چند هفته زمان نياز دارد تا بازيكنان ملي پوش با سايرين هماهنگ شوند و مربيان بتوانند تركيب اصلي را شناسايي كنند.