خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، مرجانه حسین زاده: هنر خوشنویسی در خراسان رضوی، ریشه‌ای عمیق در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد. استانی که از مکتب فاخر خراسان در دوره تیموری تا استادان برجسته معاصر، همواره سهمی اثرگذار در پرورش و گسترش خطوط ایرانی، به‌ویژه تعلیق، نستعلیق و شکسته داشته است. با وجود این پیشینه درخشان و برخورداری از هنرمندان و استادان صاحب‌نام، خوشنویسی خراسان نیز مانند بسیاری از رشته‌های هنری با چالش‌هایی در مسیر تداوم و توسعه روبه‌رو است.

دشواری‌های اقتصادی و معیشتی هنرمندان، محدودیت فرصت‌های عرضه و معرفی آثار، ضرورت تقویت حمایت‌های نهادی و استفاده ناکافی از ظرفیت‌های بین‌المللی این هنر، از جمله مسائلی است که توجه جدی‌تر متولیان فرهنگی را می‌طلبد. این در حالی است که خوشنویسی، فراتر از یک هنر تجسمی، یکی از شاخصه‌های هویت فرهنگی ایران و ظرفیتی ارزشمند برای تعاملات فرهنگی با کشورهای همسایه به شمار می‌رود.

خراسان؛ خاستگاه مکتب‌های اثرگذار خوشنویسی ایران

حسین صالحی، شاعر، خوشنویس و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه اخلاقی و فرهنگی هنر خوشنویسی، این هنر را مکتبی برای خودسازی دانست و اظهار کرد: خوشنویسان از دیرباز ساکنان حرم ستر و عفاف بوده‌اند و با وجود تمامی تنش‌ها و ناملایمات تاریخی، هرگز از شاهراه راستی و درستی خارج نشده‌اند. با این حال هنرمند خوشنویس نیز مانند دیگر اقشار جامعه درگیر مسائل روزمره زندگی است.

شاعر، خوشنویس و استاد دانشگاه، افزود: هنگامی که ساختار اقتصادی جامعه‌ای از سامان لازم برخوردار نباشد، هنرمندان از نخستین گروه‌هایی هستند که آثار آن را با تمام وجود احساس می‌کنند. زندگی این روزها برای همه مردم دشوارتر شده و سکوت موجود را نمی‌توان نشانه رضایت دانست بلکه گاهی این سکوت، فریاد فروخورده کسانی است که دیگر امیدی به شنیده شدن ندارند.

وی با یادآوری بیتی از زنده‌یاد شکوهی، شاعر خراسانی ادامه داد: «زین سپس سخن‌ها را با اشاره باید گفت / گر اشاره می‌فهمید ... این سکوت فریاد است.»

صالحی با اشاره به پیشینه تاریخی خوشنویسی در ایران گفت: پیشینه این هنر را می‌توان در دین‌دبیره‌های ایران باستان نیز پیگیری کرد. بررسی شیوه خط‌نگاری ایرانیان باستان موضوعی گسترده است، اما نکته قابل توجه، شباهت حرکات خطوط ایرانی از جمله تعلیق، نستعلیق و شکسته با برخی ویژگی‌های خط‌نگاره‌های باستانی ایران در دین‌دبیره‌هاست.

این استاد دانشگاه خراسان را یکی از کانون‌های مهم پیشرفت خوشنویسی در ایران دانست و افزود: این منطقه در توسعه خطوط ایرانی، به‌ویژه تعلیق، نستعلیق و شکسته، سهم بزرگی داشته است. اوج هنر تعلیق‌نویسی در گذشته را می‌توان در آثار بی‌بدیل خواجه اختیار منشی گنابادی مشاهده کرد. همچنین نستعلیق در دوره تیموری و در مکتب فاخر خراسان، با نام بلند مولانا سلطانعلی مشهدی به جایگاه والایی رسید.

وی با بیان اینکه سنت خوشنویسی خراسان، همچنان در روزگار معاصر ادامه دارد، اظهار کرد: خوشنویسان خراسانی امروز نیز در شمار هنرمندان برجسته کشور هستند و یکی از ویژگی‌های قابل توجه این دوره، حضور پررنگ استادان زن در مشهد است؛ به‌گونه‌ای که بیشترین تعداد بانوان دارنده درجه رسمی استادی انجمن خوشنویسان ایران در کشور، متعلق به مشهد است.

انجمن خوشنویسان مشهد؛ جایگاه برتر در میان شعب کشور

صالحی با اشاره به فعالیت انجمن خوشنویسان مشهد بیان کرد: این انجمن در سال‌های اخیر جایگاه ارزشمندی در میان ۳۶۰ شعبه این نهاد دیرپا در کشور به دست آورده و سال گذشته عنوان برترین انجمن خوشنویسان کشور را کسب کرده است.

وی ادامه داد: این جایگاه حاصل پایمردی و تلاش مستمر هنرمندان و استادانی است که با جان و دل برای ترویج این هنر می‌کوشند. حفظ چنین موقعیتی نیازمند تداوم حمایت‌ها و فراهم کردن زمینه‌هایی است که هنرمندان بتوانند علاوه بر آموزش و انتقال تجربه، آثار خود را در سطح گسترده‌تری عرضه کنند.

خوشنویسی؛ ظرفیتی برای دیپلماسی فرهنگی با کشورهای همسایه

این شاعر و خوشنویس با تأکید بر ظرفیت خوشنویسی در تعاملات فرهنگی و بین‌المللی گفت: هنر خوشنویسی یکی از شاخصه‌های هنر ایران است و پرداختن به این ظرفیت و معرفی شایسته آن می‌تواند به پرچمی برای فرهنگ ایران در روابط داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهای همسایه تبدیل شود.

صالحی با اشاره به علاقه هنرمندان کشورهای منطقه برای برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی افزود: این همراهی از سوی کشورهای همسایه نیز وجود دارد. هنرمندان افغانستان و پاکستان اشتیاق زیادی برای حضور در نمایشگاه‌های مشترک و رفت‌وآمدهای هنری دارند و زیرساخت‌های لازم نیز از آن سو فراهم است. بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی و حمایت متولیان فرهنگی، زمینه ارتباط بیشتر هنرمندان خوشنویس ایران با این کشورها را فراهم کرد.

وی همچنین به ظرفیت‌های فرهنگی تاجیکستان اشاره کرد و گفت: با توجه به عضویت دائمی استاد دکتر محمدجعفر یاحقی در آکادمی علوم تاجیکستان و اراده‌ای که در این کشور برای تغییر نوشتار از سیریلیک به فارسی وجود دارد، برنامه‌ریزی برای معرفی و ارائه نمونه‌های فاخر خط نستعلیق ایرانی در این کشور ضروری به نظر می‌رسد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هنرمندان ایرانی برای حضور در چنین برنامه‌هایی آمادگی کامل دارند و تحقق این ظرفیت بیش از هر چیز به همت و برنامه‌ریزی مسئولان فرهنگی و سیاسی نیازمند است.

فاصله نسل جوان از خوشنویسی و مشکلات اقتصادی

فرزانه درویش، دیگر مدرس خوشنویسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های پیش روی این هنر در مشهد، فاصله گرفتن نسل جوان از خوشنویسی سنتی، کم‌رنگ بودن جایگاه این هنر در نظام آموزشی، مشکلات اقتصادی هنرمندان و کمبود فضاهای تخصصی برای عرضه آثار را از مهم‌ترین موانع توسعه خوشنویسی برشمرد و بر ضرورت ایجاد رویدادهای سالانه و حمایت از نسل جدید هنرمندان تأکید کرد.

وی فاصله گرفتن نسل جوان از خوشنویسی سنتی را یکی از چالش‌های جدی این هنر دانست و اظهار کرد: امروزه سرعت زندگی، فضای مجازی و ابزارهای دیجیتال بخش زیادی از زمان و توجه نوجوانان و جوانان را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین باید خوشنویسی را با زبان و نیازهای نسل جدید معرفی کنیم و صرفاً به شیوه‌های سنتی آموزش محدود نمانیم.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه خوشنویسی در نظام آموزشی افزود: خوشنویسی تنها یک هنر تزئینی نیست، بلکه با پرورش تمرکز، صبر، نظم و تربیت بصری ارتباط دارد. با این حال، جایگاه این هنر در نظام آموزشی می‌تواند بسیار پررنگ‌تر از وضعیت فعلی باشد. به‌ویژه در هنرستان‌ها و دانشگاه‌های تربیت معلم باید آموزش اصولی و مستمر خوشنویسی جدی‌تر گرفته شود.

اقتصاد دشوار خوشنویسی و محدودیت فضاهای نمایشگاهی

این هنرمند، مشکلات اقتصادی را از دیگر موانع فعالیت خوشنویسان عنوان کرد و گفت: خلق یک اثر خوشنویسی به زمان زیادی نیاز دارد، اما ارزش اقتصادی آثار همیشه متناسب با زمان، مهارت و سال‌های آموزشی که هنرمند برای رسیدن به این سطح صرف کرده است، نیست.

درویش ادامه داد: برگزاری نمایشگاه، فراهم کردن زمینه فروش آثار و حمایت از خرید محصولات هنری می‌تواند به تقویت اقتصاد خوشنویسی کمک کند. همچنین مشهد با وجود برخورداری از هنرمندان توانمند در این رشته، همچنان به فضاهای تخصصی بیشتری نیاز دارد که به‌صورت مستمر به نمایش و معرفی آثار خوشنویسی اختصاص داشته باشند.

وی با اشاره به هزینه‌های برگزاری نمایشگاه در گالری‌ها تصریح کرد: رقابتی شدن فضای گالری‌ها و کاهش هزینه‌های اجاره آن‌ها می‌تواند فرصت بیشتری برای هنرمندان فراهم کند تا آثار خود را در معرض دید مخاطبان قرار دهند و امکان حضور در رویدادهای نمایشگاهی برای طیف گسترده‌تری از خوشنویسان فراهم شود.

ضرورت حمایت از نسل جوان خوشنویسان

این هنرمند با تأکید بر اینکه آینده خوشنویسی مشهد به میزان توجه به نسل جوان وابسته است، اظهار کرد: اگر قرار است این هنر در مشهد آینده داشته باشد، باید نسل جوان خوشنویسان را جدی بگیریم. نه فقط در جایگاه هنرجو، بلکه به‌عنوان هنرمندانی که نیازمند فرصت نمایش آثار، تدریس، کسب تجربه و حضور در رویدادهای هنری هستند.

درویش همچنین درباره تأثیر فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی بر آینده خوشنویسی گفت: فناوری و هوش مصنوعی الزاماً دشمن خوشنویسی نیستند و می‌توانند در معرفی، آموزش، آرشیو و تبلیغ آثار به این هنر کمک کنند؛ اما هیچ فناوری‌ای نمی‌تواند جای دست، تمرین، درک ریتم حروف و تجربه شخصی خوشنویس را بگیرد.

وی افزود: مسئله اصلی این است که فناوری را در خدمت هنر قرار دهیم، نه اینکه اصالت آن را فدای سرعت کنیم. می‌توان از ابزارهای جدید برای گسترش مخاطبان خوشنویسی و معرفی ظرفیت‌های این هنر به نسل جدید بهره برد، بدون آنکه ویژگی‌های اصیل و مهارت‌محور آن نادیده گرفته شود.

ایجاد جشنواره سالانه خوشنویسی؛ راهکاری برای معرفی استعدادهای مشهد

درویش با بیان اینکه مشکل اصلی خوشنویسی در مشهد کمبود استعداد نیست، خاطرنشان کرد: این شهر از ظرفیت بسیار خوبی در حوزه خوشنویسی برخوردار است و مسئله اصلی، ایجاد ارتباط مؤثر میان هنرمند، نسل جوان، جامعه و بازار هنر است. اگر بتوانیم این ارتباط را تقویت کنیم، خوشنویسی می‌تواند از یک هنر صرفاً آموزشی و نمایشگاهی به جریانی زنده و اثرگذار در فرهنگ و هنر شهر تبدیل شود.

وی ایجاد جشنواره و رویداد سالانه خوشنویسی مشهد با حضور استادان و هنرمندان جوان، حمایت جدی‌تر از برگزاری نمایشگاه‌ها و فروش آثار و همچنین طراحی برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های خوشنویسی برای نوجوانان و جوانان با شیوه‌های جذاب و امروزی را از جمله راهکارهای مؤثر برای توسعه این هنر دانست.

این هنرمند در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ خوشنویسی به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران گفت: خوشنویسی فقط نوشتن زیبا نیست، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و هویت بصری ماست. اگر امروز برای برقراری ارتباط این هنر با نسل جدید برنامه‌ریزی نکنیم، ممکن است در آینده شاهد فاصله گرفتن جامعه از یکی از ارزشمندترین میراث‌های هنری خود باشیم.

خوشنویسی از ضعف ارتباط رسانه‌ای و ناکارآمدی اقتصاد هنر رنج می‌برد

محمد ملک، خوشنویس خراسانی نیز در ادامه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های پیش‌روی هنر خوشنویسی، نبود ارتباط مؤثر میان هنرمندان و جامعه مخاطبان را یکی از مهم‌ترین مشکلات این هنر دانست و گفت: خوشنویسان از رسانه‌ای فراگیر که بتواند هنرمند و آثارش را به جامعه معرفی کند برخوردار نیستند.

وی اظهار کرد: هرچند بسیاری از خوشنویسان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، اما این فعالیت به‌تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند جای خالی رسانه‌ای فراگیر و جریان‌ساز را پر کند.

ملک با اشاره به تأثیر رسانه‌های تصویری در معرفی هنر خوشنویسی افزود: زمانی که سریال «هزار دستان» برای نخستین بار از تلویزیون پخش شد، حضور شخصیتی به نام «رضا خوشنویس» در این مجموعه، زمینه‌ساز اقبال عمومی به هنر خوشنویسی شد. این نمونه نشان می‌دهد رسانه تا چه اندازه می‌تواند در معرفی یک هنر و ایجاد علاقه عمومی به آن نقش داشته باشد، امتیازی که خوشنویسی امروز تا حد زیادی از آن محروم است.

این خوشنویس خراسانی چالش دیگر این حوزه را ناتوانی هنرمندان در بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد هنر عنوان کرد و گفت: تا زمانی که هنرمند نتواند آثار خود را به فروش برساند و از فعالیت هنری‌اش درآمدی متناسب به دست آورد، انگیزه و امکان ادامه تولید آثار برای او دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، برخی هنرمندان ممکن است به‌تدریج از تولید اثر فاصله بگیرند و حتی خوشنویسی را کنار بگذارند.

وی با بیان اینکه راهکارهای متعددی برای عبور از این مشکلات وجود دارد، ادامه داد: بارها پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت خوشنویسی و رفع موانع پیش‌روی هنرمندان مطرح کرده‌ام، اما تاکنون توجه و پیگیری مؤثری نسبت به این راهکارها صورت نگرفته است.

ملک در ادامه، ریشه‌ای‌ترین مسئله را نوع نگاه تصمیم‌گیران فرهنگی به جایگاه خوشنویسی دانست و تأکید کرد: تا زمانی که مدیران و تصمیم‌گیران حوزه فرهنگ به این باور نرسند که خوشنویسی یکی از هنرهای ملی ایران است، نمی‌توان انتظار داشت اقدامات درخور و مؤثری برای حفظ، حمایت و گسترش آن انجام شود.

ضرورت تبدیل پیشینه تاریخی به فرصت‌های تازه برای هنرمندان

ظرفیت تاریخی خوشنویسی خراسان رضوی، برخورداری از استادان برجسته، حضور گسترده بانوان خوشنویس در سطوح عالی و جایگاه انجمن خوشنویسان مشهد در سطح کشور، سرمایه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز توسعه بیشتر این هنر باشند. با این حال، تداوم این جایگاه بدون توجه به مسائل معیشتی هنرمندان، تقویت زیرساخت‌های عرضه آثار، حمایت از فعالیت‌های آموزشی و نمایشگاهی و ایجاد فرصت‌های تعاملات بین‌المللی دشوار خواهد بود.

خوشنویسی خراسان برای ادامه مسیر تاریخی خود، بیش از آنکه به تکرار افتخارات گذشته نیاز داشته باشد، محتاج تبدیل این میراث فرهنگی به فرصت‌های واقعی برای هنرمندان امروز است؛ فرصتی که بتواند هم به بهبود شرایط فعالیت آنان کمک کند و هم جایگاه هنر ایرانی را در عرصه‌های فرهنگی منطقه و جهان ارتقا دهد.