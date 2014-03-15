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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵

عابدی:

بارش باران و برف در 5 محور استان مرکزی ادامه دارد/ مه گرفتگی شدید در محور توره - بروجرد

بارش باران و برف در 5 محور استان مرکزی ادامه دارد/ مه گرفتگی شدید در محور توره - بروجرد

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست شعبه مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی از بارش باران و برف در 5 محور استان خبر داد و گفت: بارشها در این محورها ادامه دارد.

حامد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر در محورهای اراک - خمین، خمین - الیگودرز، اراک- بروجرد، اراک سلفچگان و ازنا شازند شاهد بارش باران و برف هستیم.

مه گرفتگی شدید در محور توره - بروجرد

وی از مه گرفتگی شدید در محور توره - بروجرد (گردنه زالیان) خبر داد و اظهارداشت: در این محور نیز از صبح امروز شاهد مه گرفتگی شدید بودیم که هماکنون این مه ادامه دارد و اذا رانندگان با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند.

عابدی در بخش دیگری از سخنان خود از تردد یک میلیون و 235 هزار وسیله نقلیه سبک و سنگین خبر داد و گفت: این ترددها از17تا 23 اسفندماه در 15 محور مجهز به ترددشمار آنلاین صورت گرفته است.

سهم وسائط نقلیه سنگین از این ترددها 39 درصد

وی سهم وسائط نقلیه سنگین را از این ترددها 39 درصد اعلام کرد و یادآور شد:  طی هفته گذشته درصد تردد وسایل نقلیه سنگین در استان 39 درصد بوده است که از این لحاظ رتبه دو در کشور را به خود اختصاص داده است.

 سرپرست شعبه مرکز مدیریت استان مرکزی میانگین درصد تردد وسایل نقلیه سنگین در کشور را 20 درصد دانست و اظهار داشت: دلیجان - سلفچکان، سلفچکان - دلیجان، شازند - ازنا و جاده قدیم تهران - ساوه محورهای دارای بیشترین درصد تردد وسایل نقلیه سنگین هستند.

وی پرترددترین محورهای استان را آزادراه ساوه – تهران، آزادراه تهران- ساوه،  بروجرد - اراک و دلیجان - سلفچکان عنوان کرد و گفت:  درصد تخلفات سرعت غیر مجاز در استان 15 درصد است که استان رتبه 5 در کشوری را در این هفته کسب کرده است.

عابدی ادامه داد: این در حالیست که میانگین درصد تخلفات سرعت غیرمجاز در کشور  9 درصد است.

وی محورهای دارای بیشترین درصد تخلفات سرعت غیر مجاز را اراک – سلفچکان، سلفچکان – دلیجان، سلفچکان - اراک و آزادراه ساوه - تهران اعلام کرد.

کد مطلب 2256851

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