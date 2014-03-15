طومار سمن های محیط زیستی استان گلستان برای آزادی 5 مرزبان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این طومار که به امضای بیش از 30 فعال محیط زیستی استان گلستان رسیده است به دفتر نماینده ولی فقیه در استان گلستان و همچنین استانداری گلستان نیز ارسال شده است.

در متن این طومار خطاب به سازمان ملل متحد آمده است:

احتراما ما امضا کنندگان زیر، NGO های زیست محیطی فعال استان گلستان ایران که در راستای حفظ محیط زیست و سلامت انسان تلاش می نمائیم، بدینوسیله اتفاق ناگوار به اسارت گرفتن 5 مرزبان ایرانی که زندگی ان را سخت تهدید می کند را محکوم نموده و تقاضای اقدامات موثر در جهت آزادی آنها را مینمائیم.

رونوشت: حضرت آیت الله نورمفیدی نماینده معزز مقام معظم رهبری و امام جمعه گرگان

جناب آقای صادقلو استاندار محترم گلستان



