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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۴۴

طومار سمن های محیط زیستی استان گلستان برای آزادی 5 مرزبان ایرانی

طومار سمن های محیط زیستی استان گلستان برای آزادی 5 مرزبان ایرانی

گرگان – خبرگزاری مهر: تعدادی از فعالان محیط زیستی و سمن های فعال در این زمینه برای آزادی 5 مرزبان ایرانی طومار امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طومار که به امضای بیش از 30 فعال محیط زیستی استان گلستان رسیده است به دفتر نماینده ولی فقیه در استان گلستان و همچنین استانداری گلستان نیز ارسال شده است.

در متن این طومار خطاب به سازمان ملل متحد آمده است:

احتراما ما امضا کنندگان زیر، NGO های زیست محیطی فعال استان گلستان ایران که در راستای حفظ محیط زیست و سلامت انسان تلاش می نمائیم، بدینوسیله اتفاق ناگوار به اسارت گرفتن 5 مرزبان ایرانی که زندگی ان را سخت تهدید می کند را محکوم نموده و تقاضای اقدامات موثر در جهت آزادی آنها را مینمائیم.

رونوشت: حضرت آیت الله نورمفیدی نماینده معزز مقام معظم رهبری و امام جمعه گرگان
جناب آقای صادقلو استاندار محترم گلستان


کد مطلب 2257008

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