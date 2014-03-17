پیکر جانباز شهید "مرادقلی طاهرنیا" در دهدشت تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر دهدشت ظهر دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه بار دیگر افتخار شهادت نصیب فرزندی از این تبار شد، گفت: با این شهادت برگ زرینی دیگری به افتخارات ملت ما افزوده گردید.

حجت الاسلام سید نصیر حسینی رنج و دردی که جانبازان در طی سالیان متمادی تحمل می کنند را سعادت بزرگی دانست که نصیب آنها شده است و افزود: این عزیزان اعضای بدنشان را در راه دفاع از ارزش های الهی از دست دادند و این بزرگترین درسی است که می توان از این فداکاری جانبازان گرفت.

وی با اشاره به اینکه این انقلاب امانت شهدا است و وظیفه ما حراست از این امانت است، اظهار داشت: در آینده ای نه چندان دور همه ما در پیشگاه عدل الهی حاضر می شویم و باید در مقابل این امانت شهدا پاسخگو باشیم.

حسینی با بیان اینکه شهدا و جانبازان در مقابل دشمنان این نظام ایستادند و سلامتشان را برای حفاظت و حراست از ناموس ما و اسلام فدا کردند، و با تاکید بر اینکه امروزه ماهواره ها عفت و عقیده ما را نشانه رفته اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بزرگترین وظیفه ما حفاظت از این ارزش ها است.

وی با اشاره به اینکه مردم این شهرستان پیرو ولایت فقیه هستند، بیان داشت: مردم با حضور خود در این مراسم بار دیگر با شهدا حفظ بیعت کردند.

امام جمعه شهر دهدشت در پایان با تاکید بر اینکه ما باید خود را خدمتگزار فرزندان شهدا و جانبازان بدانیم، تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در آخرت به مادران و دیگر خانواده شهدا نگریسته و خجالت‌زده آنان نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد قلی طاهرنیا در روز پنجم مرداد ماه سال 1366 در عملیات سومار تیپ 155 هوابرد ارتش از ناحیه سر و دست چپ ترکش خورد و صبح یکشنبه 25 اسفندماه ساعت هفت صبح به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت به جمع همرزمان شهید خود پیوست.