ابراهیم زاده کتک زدن بازیکن میانی راه آهن را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سامان آقازمانی بعد از بازی این تیم با پرسپولیس به شدت از منصور ابراهیمزاده سرمربی تیم راهآهن انتقاد کرد و گفت: ابراهیمزاده قبل از بازی به من گفت توقع نداشته باش در این مسابقه به میدان بروی. نمیدانم او که حتی بارها مرا کتک زده و توهین کرده، چه فکری در سر داشته است!
منصور ابراهیمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد این مصاحبه اظهار کرد: مطالبی در مورد درگیریام با سامان آقازمانی گفته میشود به هیچ وجه صحت ندارد. سامان اگر حرفی زده، از روی احساسات بوده زیرا کلا فردی احساساتی است. این صحبتها تنها به این دلیل بود که دوست داشت برابر پرسپولیس بازی کند.
وی در ادامه یادآور شد: ما این بازیکن را جزو فهرست 18 نفره خود برای دیدار با پرسپولیس قرار دادیم که این مساله نشان میدهد که جزو برنامههای ما بود اما حضورش در زمین بستگی به شرایط بازی داشت. چه بسا اگر ما از پرسپولیس جلو بودیم، نیاز به استفاده از یک هافبک دفاعی مانند سامان وجود داشت.
سرمربی تیم فوتبال راهآهن سورینت همچنین گفت: درحال حاضر نمیتواند سر تمرینات حضور پیدا کند و او را در اختیار باشگاه قرار دادیم.
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