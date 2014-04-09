بشار اسد پیروز انتخابات است/ غرب واقعیت های سوریه را بپذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز ، شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: مخالفان سوری و حامیان عربی و غربی شان باید بپذیرند که بشار اسد در انتخابات سال جاری نامزد خواهد شد و در آن پیروز خواهد شد هر چند که گروههای مسلح دستاوردهایی داشته باشند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: بشار اسد با گذشت سه سال از شروع جنگ ویرانگر سوریه از حمایت و پایگاه مردمی در سوریه برخوردار است. دو سال قبل انتظار می رفت که مخالفان در برکناری رئیس جمهوری سوریه شکست بخورند.

وی افزود: همه باید بدانند که در سوریه چند گزینه وجود دارد: یا بشار اسد با توافق و تفاهم با طرف دیگر به عنوان رئیس جمهور باقی بماند و دیگر اینکه مخالفان نمی توانند جایگزین شوند و در سوریه حکومت کنند زیرا توان آن را ندارند و قبلا شانس خود را آزموده اند و شکست خورده اند از همین رو گزینه روشن است تفاهم با بشار اسد برای دست یابی به نتیجه یا ادامه بحران.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: واقعیت عملی وجود دارد غرب باید با واقعیت سوریه برخورد کند نه با آرزوها و رویاهای خود که اشتباه بودن آن ثابت شده است و اگر ده سال این خط مشی ادامه پیدا کند نتیجه ای به دست نمی آید.

وی افزود: بشار اسد نامزد می شود و یپروز می شود زیرا پایگاه مردمی بالایی در سوریه دارد و همه طوایف و در راس آنها سنی ها حامی وی هستند. احتمال می دهم که انتخابات در موعد مشخص آن برگزار شود و بشار اسد نامزد خواهد شد.

نعیم قاسم بیان کرد: آمریکا و همپیمانان غربی اش دچار سردرگمی هستند و سیاست روشنی در قبال سوریه که به محلی برای حضور افراطی های سراسر دنیا تبدیل شده است ندارند. واشنگتن از سویی نه خواستار ادامه نظام سوریه است و از سوی دیگر قادر به مهار مخالفان مانند داعش و جبهه النصره نیست و گزینه ای که آمریکا را راضی می کند تداوم شرایط موجود در سوریه و وضعیت فرسایشی برای مدت نامشخص تا پیدا شدن روزنه هایی برای حل بحران است.

وی افزود: مخالفان و کشورهای عربی و غربی حامیان آن خواستار ادامه بحران و بهره برداری از وقت اضافه هستند تا بتوانند دستاوردی برای مخالفان ایجاد کنند اما این وقت کشی و فرسایش ملت سوریه است.

وی ضمن حمایت از حضور حزب الله در سوریه این حضور را اساسی و ضروری خواند.

قاسم ضمن تمجید از تلاشهایی که برای مقابله با عوامل انتحاری و خودروهای بمب گذاری شده در لبنان صورت می گیرد بر نقش نبرد یبرود در این زمینه تأکید کرد.

وی در خصوص رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد: باید معادله با اسرائیل حفظ شود و شرایط به گونه ای باشد که ما در وقت مناسب دفاع کرده و بازدارندگی داشته باشیم و در آمادگی کامل به سر ببریم.