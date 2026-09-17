  1. استانها
  2. همدان
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

تصادف مرگبار اتوبوس و کامیون در محور ساوه-تهران؛راننده کامیون فرار کرد

تصادف مرگبار اتوبوس و کامیون در محور ساوه-تهران؛راننده کامیون فرار کرد

همدان-رئیس پلیس راه استان همدان گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون در کیلومتر ۱۸ محور ساوه-تهران منجر به جان باختن ۴ نفر و مصدومیت ۷ تن از مسافران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان سرمدی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت ۵:۳۵ صبح امروز پنجشنبه وقوع یک فقره تصادف شدید بین یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه کامیون در کیلومتر ۱۸ لاین شمالی محور ساوه به تهران به مرکز پیام اعلام شد.

وی با بیان اینکه اتوبوس مذکور با ۲۵ مسافر از مبدا ایوان در استان ایلام به مقصد کرج در حال تردد بود، افزود: متاسفانه در این سانحه ۴ نفر شامل ۲ مرد و ۲ زن جان خود را از دست دادند که ۳ نفر در محل حادثه و یک نفر پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.

رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: همچنین در این حادثه ۷ نفر از مسافران اتوبوس مجروح شدند که برای طی مراحل درمانی توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ سرمدی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده کامیون بنز اعلام کرد و گفت: راننده کامیون بلافاصله پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است و اقدامات پلیسی و پیگیری‌های لازم برای شناسایی و دستگیری وی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است با توجه به وقوع این حادثه در حوزه استحفاظی استان مرکزی، پلیس راه استان همدان در راستای اطلاع‌رسانی عمومی نسبت به اعلام جزئیات آن اقدام کرده و این سانحه ارتباطی با آمار حوادث جاده‌ای استان همدان ندارد.

کد مطلب 6950122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد رضا IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اداره راه و راهور در جاده ها کم رنگ اند
    • محمد IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      چرا فرار؟!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه