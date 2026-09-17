تصادف مرگبار اتوبوس و کامیون در محور ساوه-تهران؛راننده کامیون فرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان سرمدی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت ۵:۳۵ صبح امروز پنجشنبه وقوع یک فقره تصادف شدید بین یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه کامیون در کیلومتر ۱۸ لاین شمالی محور ساوه به تهران به مرکز پیام اعلام شد.

وی با بیان اینکه اتوبوس مذکور با ۲۵ مسافر از مبدا ایوان در استان ایلام به مقصد کرج در حال تردد بود، افزود: متاسفانه در این سانحه ۴ نفر شامل ۲ مرد و ۲ زن جان خود را از دست دادند که ۳ نفر در محل حادثه و یک نفر پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.

رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: همچنین در این حادثه ۷ نفر از مسافران اتوبوس مجروح شدند که برای طی مراحل درمانی توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ سرمدی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده کامیون بنز اعلام کرد و گفت: راننده کامیون بلافاصله پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است و اقدامات پلیسی و پیگیری‌های لازم برای شناسایی و دستگیری وی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است با توجه به وقوع این حادثه در حوزه استحفاظی استان مرکزی، پلیس راه استان همدان در راستای اطلاع‌رسانی عمومی نسبت به اعلام جزئیات آن اقدام کرده و این سانحه ارتباطی با آمار حوادث جاده‌ای استان همدان ندارد.