حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جوی استان تهران در روزهای آینده اظهار کرد: طی چند روز آینده پدیده خاصی برای استان تهران پیش‌بینی نمی‌شود و آسمان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: تغییرات دمای قابل توجهی در روزهای آینده انتظار نمی‌رود و تنها پدیده جوی قابل اشاره، وزش باد در برخی ساعات در سطح استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های فصلی، با احتمال حدود ۷۰ درصد، بارش‌ها عمدتاً از نیمه دوم مهرماه در استان تهران آغاز می‌شود.

خورشیدی خاطرنشان کرد: وضعیت جوی استان در روزهای آینده عمدتاً پایدار خواهد بود و شهروندان تهران انتظار تغییرات محسوس جوی یا بارش قابل توجهی را نداشته باشند.