حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جوی استان تهران در روزهای آینده اظهار کرد: طی چند روز آینده پدیده خاصی برای استان تهران پیشبینی نمیشود و آسمان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی افزود: تغییرات دمای قابل توجهی در روزهای آینده انتظار نمیرود و تنها پدیده جوی قابل اشاره، وزش باد در برخی ساعات در سطح استان خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای فصلی، با احتمال حدود ۷۰ درصد، بارشها عمدتاً از نیمه دوم مهرماه در استان تهران آغاز میشود.
خورشیدی خاطرنشان کرد: وضعیت جوی استان در روزهای آینده عمدتاً پایدار خواهد بود و شهروندان تهران انتظار تغییرات محسوس جوی یا بارش قابل توجهی را نداشته باشند.
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