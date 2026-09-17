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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

خورشیدی: بارش‌های پاییزی تهران از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود

خورشیدی: بارش‌های پاییزی تهران از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به تداوم هوای پایدار در روزهای آینده گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های فصلی، با احتمال ۷۰ درصد بارش‌ها از نیمه دوم مهرماه آغاز می‌شود.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جوی استان تهران در روزهای آینده اظهار کرد: طی چند روز آینده پدیده خاصی برای استان تهران پیش‌بینی نمی‌شود و آسمان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: تغییرات دمای قابل توجهی در روزهای آینده انتظار نمی‌رود و تنها پدیده جوی قابل اشاره، وزش باد در برخی ساعات در سطح استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های فصلی، با احتمال حدود ۷۰ درصد، بارش‌ها عمدتاً از نیمه دوم مهرماه در استان تهران آغاز می‌شود.

خورشیدی خاطرنشان کرد: وضعیت جوی استان در روزهای آینده عمدتاً پایدار خواهد بود و شهروندان تهران انتظار تغییرات محسوس جوی یا بارش قابل توجهی را نداشته باشند.

کد مطلب 6950065

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