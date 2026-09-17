تکرار ادعاهای گستاخانه نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در نظرسنجی‌ها در مقایسه با حزب رقیب، آرا و کرسی کمتری در انتخابات پیش‌رو در سرزمین‌های اشغالی کسب می‌کند، ادعای سه سال پیش خود را تکرار کرد.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو که به اذعان حتی محافل داخلی رژیم اشغالگر نتوانسته هیچ از یک اهداف خود را از جنگ‌افروزی در منطقه محقق کند، ادعا کرد که این رژیم، در ایران دست به تغییر نظام خواهد داد و حماس را از بین خواهد برد و همین رفتار را با حزب الله نیز خواهد داشت.

وی همچنین مدعی شد که جنگ با حماس و حزب الله را ادامه خواهد داد، عوامل حمله ۷ اکتبر را تعقیب خواهد کرد و هیچ یک از افراد مورد هدف اسرائیل در امان نخواهند بود.

این ادعاها درحالی مطرح می‌شود که سه سال جنگ علیه غزه، علی رغم ترورها و جنایت‌های مستمر و روزانه، بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی و نظامی خود تل‌آویو، مقاومت در غزه و لبنان را آن چنان که دولت نتانیاهو مدعی است، تضعیف نکرده است.

باید تأکید کرد که ادعای حذف مقاومت همان ادعایی است که نتانیاهو در ابتدای جنگ نیز مطرح کرد ولی در نهایت مجبور به توافق آتش بس و تبادل اسرا با مقاومت شد.