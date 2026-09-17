تنبیه انضباطی مأموران انتظامی تبریز در پی رفتار نامتعارف با یک متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ویدئویی مربوط به رفتار نامتعارف تعدادی از مأموران انتظامی با یک متهم، بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این حادثه در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ و پس از دستگیری فرد مذکور در جریان یک نزاع خیابانی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی در همان زمان و در چارچوب قوانین انضباطی فراجا، مأموران دخیل در این حادثه را مورد تنبیه انضباطی قرار داده و در وضعیت «انتظار خدمت» قرار داد.

همچنین روند رسیدگی قانونی و اقدامات تنبیهی تکمیلی برای برخورد شدیدتر با عوامل این حادثه در کمیسیون قضائی و انضباطی بازرسی کل فراجا در حال پیگیری است.

در بررسی سوابق فرد دستگیرشده نیز مشخص شده است که وی دارای سوابق و اتهاماتی از جمله قمه‌کشی، نزاع، ایجاد مزاحمت خیابانی برای شهروندان و توزیع مواد مخدر بوده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان شرقی تأکید کرد که وجود سوابق اتهامی برای متهم، به هیچ عنوان نافی ضرورت رعایت ضوابط قانونی و استانداردهای حرفه‌ای از سوی مأموران انتظامی نیست.

فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی همچنین اعلام کرده است: هرگونه رفتار خارج از عرف و قانون از سوی مأموران، بدون اغماض بررسی و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

پلیس استان آذربایجان شرقی در عین حال تأکید کرد: برخورد قانونی با افرادی که موجب اخلال در امنیت و آسایش شهروندان می‌شوند، همچنان در دستور کار قرار دارد و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.