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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

درخواست کمک عربستان از عمان برای آتش‌بس در یمن

درخواست کمک عربستان از عمان برای آتش‌بس در یمن

یک منبع ارشد در گفتگو با المیادین اعلام کرد که عربستان سعودی برای برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای در یمن، از سلطان‌نشین عمان درخواست کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عربستان سعودی از سلطان نشین عمان برای راضی کردن جنبش انصارالله و نیروهای مسلح یمن به منظور موافقت با آتش‌بس درخواست کمک کرده است.

بر اساس گزارش المیادین، یک مقام ارشد به این شبکه گفت ریاض از مسقط خواسته است تا از جنبش انصارالله یمن بخواهد که با آتش بس دو هفته‌ای موافقت کند تا امکان بحث درباره حل بحران انسانی فراهم شود.

منبع مذکور همچنین افزود عربستان سعودی تأکید کرده است که در طول دوره آتش‌بس، توافقی درباره پرونده اوضاع انسانی در یمن اعلام خواهد شد.

این تحولات در حالی است که مقام‌های جنبش انصارالله و نیروهای مسلح یمن همیشه تأکید کرده اند که بحران این کشور را نباید در مطالبات بشردوستانه محدود کرد و باید همه خواسته‌های صنعا محقق شود.

کد مطلب 6950077

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    نظرات

    • مسعود خسروی IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      1 0
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      هرچند عربستان عاقلانه عمل نمی کند ولیکن اگر تمایل نشان داده بودند با مذاکرات مستقیم محاصره یمن شکسته می‌شد دیگر دست بدامن اسراییل و آمریکا و مصر نمی شدن
    • رضا IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      0 1
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      این نیست که عربستان قدرت نظامی نداره و نمیتونه بجنگه .....عربستان فقط فکر صادرات نفت و پول دلاری هست که خودش و ملتش در رفاح باشند ....کلا حکومت عربستان فقط درآمد و خوشگذرونی رو فکر هست .....کلا خصلت حکومت پادشاهی عربستان اینجوری هست
    • یوسف IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
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      عربستان بدنبال راه خیر نیت او زمان می‌خواهد تا مقدار بیشتری موشک‌های پدافندی تهیه کند بهتر است یمن راه نفس کشیدن عربستان را بگیرد تا آل سعود بفهمد که مردم یمن چه کشیده اند در این دوازده سال

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