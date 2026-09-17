به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عربستان سعودی از سلطان نشین عمان برای راضی کردن جنبش انصارالله و نیروهای مسلح یمن به منظور موافقت با آتش‌بس درخواست کمک کرده است.

بر اساس گزارش المیادین، یک مقام ارشد به این شبکه گفت ریاض از مسقط خواسته است تا از جنبش انصارالله یمن بخواهد که با آتش بس دو هفته‌ای موافقت کند تا امکان بحث درباره حل بحران انسانی فراهم شود.

منبع مذکور همچنین افزود عربستان سعودی تأکید کرده است که در طول دوره آتش‌بس، توافقی درباره پرونده اوضاع انسانی در یمن اعلام خواهد شد.

این تحولات در حالی است که مقام‌های جنبش انصارالله و نیروهای مسلح یمن همیشه تأکید کرده اند که بحران این کشور را نباید در مطالبات بشردوستانه محدود کرد و باید همه خواسته‌های صنعا محقق شود.