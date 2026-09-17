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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

ماموران خاطی ماجرای تبریز در بازداشت هستند

ماموران خاطی ماجرای تبریز در بازداشت هستند

بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ماموران خاطی برخورد ناپسند با فرد تبریزی در بازداشت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از شب گذشته تصویری در فضای مجازی از برخورد چند مامور خاطی با یک فرد در تبریز منتشر شده است.

پیگیری‌های از سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه حکایت از آن دارند که علاوه بر برخورد آیین نامه‌ای و درون سازمانی فراجا با عوامل خاطی حاضر در فیلم و همچنین دلجویی از فرد مزبور، دستگاه قضایی هم بلافاصله در مورد افراد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داده و در حال حاضر ماموران مورد اشاره در بازداشت هستند.

این گزارش حاکی است؛ تحقیقات قضایی در مورد این موضوع ادامه دارد و دستگاه قضایی وفق قانون با خاطیان برخورد بدون مماشات خواهد داشت.

کد مطلب 6950131

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    نظرات

    • 4371236227 IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      64 14
      پاسخ
      اگه برخورد بشه خیلی خوبه ولی بعید میدونم برخورد بشه
    • احسان IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      29 9
      پاسخ
      لطفا با اشد مجازات رفتار بشه

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