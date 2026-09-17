ماموران خاطی ماجرای تبریز در بازداشت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، از شب گذشته تصویری در فضای مجازی از برخورد چند مامور خاطی با یک فرد در تبریز منتشر شده است.

پیگیری‌های از سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه حکایت از آن دارند که علاوه بر برخورد آیین نامه‌ای و درون سازمانی فراجا با عوامل خاطی حاضر در فیلم و همچنین دلجویی از فرد مزبور، دستگاه قضایی هم بلافاصله در مورد افراد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داده و در حال حاضر ماموران مورد اشاره در بازداشت هستند.

این گزارش حاکی است؛ تحقیقات قضایی در مورد این موضوع ادامه دارد و دستگاه قضایی وفق قانون با خاطیان برخورد بدون مماشات خواهد داشت.