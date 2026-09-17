فرعباسی: فشار مسابقات باعث مصدومیتم شد؛ کلین شیت کار تیمی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، حبیب فرعباسی درباره حضورش در تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: بعد از روزهای خوبی که در ملوان داشتم، باشگاه بزرگ استقلال به من پیشنهاد داد و حقیقتاً همیشه دوست داشتم یک روز در این تیم بازی کنم. همیشه دوست داشتم در تیمی بازی کنم و مسئولیت دروازه‌ای را بر عهده داشته باشم که یک روز مرحوم ناصر حجازی، اسطوره فوتبال ایران در آن حضور داشته است. وقتی باشگاه استقلال به من پیشنهاد داد، با عشق قبول کردم و خیلی خوشحالم که به آرزوی دوران کودکی‌ام رسیدم.

دروازه‌بان استقلال درباره کار با سهراب بختیاری‌زاده گفت: بختیاری‌زاده مربی بسیار بادانشی است و خودش در گذشته یکی از بهترین‌های فوتبال ایران بوده است. قطعاً با سهراب روزهای خوبی در انتظار ماست. ایشان همیشه لطف بزرگی به من داشته است. وقتی ۱۷ ساله بودم، در مسجدسلیمان با حمایت و پشتیبانی سهراب توانستم به تیم بزرگسالان ملحق شوم و به همین دلیل همیشه خودم را مدیون ایشان می‌دانم. سهراب اولین مربی‌ای بود که در آن سن به من اعتماد کرد و برای حضور در تیم بزرگسالان من را انتخاب کرد و حمایت زیادی از من داشت. حالا هم که قسمت شد دوباره با او کار کنم، بسیار خوشحالم. ایشان هم از نظر فنی توانایی بالایی دارد و هم ارتباط بسیار خوبی با بازیکنان برقرار می‌کند. این رابطه دوستانه و صمیمی می‌تواند به بازیکنان انگیزه زیادی بدهد. امیدوارم بتوانیم تا پایان فصل عملکرد خوبی داشته باشیم و دل هواداران را شاد کنیم.

فرعباسی در ادامه درباره تجربه حضور در کنار آدان عنوان کرد: آدان دروازه‌بان بسیار خوبی بود. من در کنار کسی کار کردم که دروازه‌بان بزرگی بود و در بالاترین سطح فوتبال بازی کرده بود. تجربه‌های خوبی از حضور در کنار او به دست آوردم و رابطه دوستانه و رفاقت خوبی هم با یکدیگر داشتیم.

او درباره دعوت به تیم ملی و شرایطی که مانع حضورش در اردوی اخیر شد، گفت: قطعاً یکی از آرزوهای هر بازیکنی این است که به تیم ملی دعوت شود. من هم مثل تمام بازیکنان شاغل در فوتبال آرزو دارم برای تیم ملی کشورم بازی کنم. فشار مسابقات داخلی و آسیایی باعث شد در عضله پایم احساس درد داشته باشم. به همین دلیل پس از مشورت با کادر پزشکی استقلال و کادر پزشکی تیم ملی، تصمیم بر این شد که فعلاً استراحت کنم. امیدوارم بتوانم در اردوهای بعدی تیم ملی حضور داشته باشم. از کادرفنی تیم ملی هم تشکر می‌کنم و ناراحتم که شرایط به شکلی پیش رفت که نتوانستم در این اردو حضور داشته باشم.

دروازه‌بان استقلال درباره پیروزی مقابل السد در لیگ نخبگان آسیا نیز گفت: بازی مقابل السد یکی از بهترین بازی‌های این فصل ما بود و همه از آن لذت بردیم. قبل از بازی وقتی پیش‌بینی‌ها را می‌دیدم، کمتر کسی انتظار داشت که بتوانیم این مسابقه را ببریم، اما با زحمت و تلاش تک‌تک اعضای تیم توانستیم شروع خوبی در لیگ نخبگان داشته باشیم. این بازی کمک زیادی کرد تا برای ادامه فصل انگیزه بیشتری پیدا کنیم.

فرعباسی درباره ثبت رکورد کلین‌شیت در ترکیب استقلال و بسته ماندن دروازه این تیم در هشت مسابقه و دریافت تنها یک گل نیز تاکید کرد: «این آمار و ثبت این رکورد تنها متعلق به من نیست. این موفقیت محصول یک کار گروهی است. همه اعضای تیم در خلق این موفقیت نقش دارند. تنها حبیب فرعباسی در این موفقیت نقش نداشته و این دستاورد متعلق به تمام مجموعه استقلال است. مهم تداوم این موفقیت است که باید با کار گروهی آن را حفظ کنیم.

حبیب فرعباسی درباره هواداران استقلال اظهار داشت: هواداران استقلال همیشه و در همه شرایط از تیم حمایت می‌کنند و خیلی خوشحالیم که چنین هواداران خوبی داریم. در روزهای خوب و حتی روزهای سخت، پشتمان به حمایت آن‌ها گرم است. امیدوارم همیشه بتوانیم خوشحالشان کنیم. این هواداران لایق بهترین‌ها هستند. من هم از روزی که وارد این باشگاه شدم، همیشه مورد حمایت هواداران آبی‌دل قرار گرفتم و از آن‌ها ممنونم و تشکر می‌کنم. خودم را مدیون این هواداران خوب می‌دانم، چون در هر شرایطی از من حمایت کرده‌اند.

در پایان نیز جا دارد از مربیان زحمتکش و سخت‌کوش دروازه‌بان‌های استقلال تشکر کنم. بدون شک تلاش و انرژی مثبت آن‌ها در خلق موفقیت‌های امروز من بسیار تاثیرگذار بوده است. بهزاد و نادر جزو بهترین مربی‌ها هستند و خیلی به من کمک می‌کنند. بسیار خوشحالم که در کنار این دو بزرگوار کار می‌کنم و از هر دوی آن‌ها صمیمانه تشکر می‌کنم.