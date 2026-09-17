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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

ترامپ: به نقطه عطف سرنوشت‌ساز در رویارویی با ایران نزدیک می‌شویم

ترامپ: به نقطه عطف سرنوشت‌ساز در رویارویی با ایران نزدیک می‌شویم

رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار گزافه‌گویی‌های خود مدعی شد که به یک نقطه عطف سرنوشت‌ساز در رویارویی با ایران نزدیک می‌شود که به ازسرگیری حملات گسترده منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نشریه ضد ایرانی «آکسیوس» مدعی شد: به یک نقطه عطف سرنوشت‌ ساز در رویارویی با ایران نزدیک می‌شویم که به ازسرگیری حملات گسترده برای پایان دادن به درگیری مربوط می‌شود.

ترامپ در ادامه ادعاهای واهی خود افزود: به‌زودی با یک تصمیم بزرگ مواجه خواهم شد؛ اینکه آیا می‌خواهم وارد عمل شوم و نظام ایران را از بین ببرم یا نه و همه احتمالات برای من روی میز است.

وی همچنین مدعی شد: می‌خواهم از نشست سازمان ملل برای شنیدن مستقیم دیدگاه متحدان منطقه‌ای درباره گام‌های بعدی در جنگ استفاده کنم.

ترامپ بار دیگر ادعا کرد: ایران همچنان خواهان توافق است و تماس‌هایی میان تهران و واشنگتن وجود دارد. از موفقیت محاصره دریایی در جلوگیری از صادرات نفت ایران بسیار راضی هستم و از زمان آغاز آن، هیچ کشتی‌ وارد ایران نشده است.

ادعاهای ترامپ در حالی است که مقام‌های آمریکایی هم گفته اند که او دستور داده در صورت بازگشت به جنگ، سطح فعلی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا پایان سال حفظ شود.

کد مطلب 6950209

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    نظرات

    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      15 1
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      ملت ایران تا از ترامپ جانی انتقام نگیرد آرام نمی نشیند. سرنوشت بسیار تلخی در انتظار شیطان اپستین است.
      • ایران همدل IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
        5 0
        ملت ایران به کمتر از قتل ترامپ رضایت نمی دهد
    • IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      12 0
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      ایران باید با پیش دستی ضربه ی کاری و کمرشکنی به توان نظامی آمریکا در منطقه ،بخصوص در عربستان وارد کند ،چون نیروهای خود را در این کشور جمع کرده
    • یک ایرانی IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
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      اگرترامپ دستورمجدد به جنگ علیه ایران بدهدفکرکنم اوّلین کسی که آسیب خواهددیدخودشخص ترامپ خواهدبودچون خودآمریکائیها هم ازترامپ خسته شده اندوجایگاهشان را درجهان ازدست داده اند.
    • سعید IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
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      تروریست فعلا کار ما باهات تمام نشده.
    • IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
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      ما هم به نقطه عطف رسیده ایم باید برای همیشه از شر آمریکای جنایتکار رها بشیم
    • جانفدا IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
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      باز هم در خصوص هر گونه توطئه باید هوشیار باشیم احتمال وسوسه دشمن و شروع جنگ تمام عیار با کمک کشورهای متجاوز و نامرد منطقه دور از انتظار نیست.

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