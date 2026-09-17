به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نشریه ضد ایرانی «آکسیوس» مدعی شد: به یک نقطه عطف سرنوشت ساز در رویارویی با ایران نزدیک میشویم که به ازسرگیری حملات گسترده برای پایان دادن به درگیری مربوط میشود.
ترامپ در ادامه ادعاهای واهی خود افزود: بهزودی با یک تصمیم بزرگ مواجه خواهم شد؛ اینکه آیا میخواهم وارد عمل شوم و نظام ایران را از بین ببرم یا نه و همه احتمالات برای من روی میز است.
وی همچنین مدعی شد: میخواهم از نشست سازمان ملل برای شنیدن مستقیم دیدگاه متحدان منطقهای درباره گامهای بعدی در جنگ استفاده کنم.
ترامپ بار دیگر ادعا کرد: ایران همچنان خواهان توافق است و تماسهایی میان تهران و واشنگتن وجود دارد. از موفقیت محاصره دریایی در جلوگیری از صادرات نفت ایران بسیار راضی هستم و از زمان آغاز آن، هیچ کشتی وارد ایران نشده است.
ادعاهای ترامپ در حالی است که مقامهای آمریکایی هم گفته اند که او دستور داده در صورت بازگشت به جنگ، سطح فعلی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا پایان سال حفظ شود.
نظر شما