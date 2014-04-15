پرداخت 3 ماه یارانه نقدی 77 میلیون ایرانی با پیدا شدن گازهای گمشده

به گزارش خبرنگار مهر، ایران به طور متوسط سالانه حدود 9 تا 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر می کند که از محل این صادرات گاز به کشور همسایه معادل 3 تا 3.5 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند.



آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد در طول دو سال گذشته به طور متوسط بین 8.5 تا 9 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر شده است و پیش بینی می شود در صورت اجرای قراردادهای صادرات گاز به کشوری همچون عمان به میزان 10 میلیارد مترمکعب گاز، سالیانه بیش از 3.5 میلیارد دلار منابع ارزی به اقتصاد کشور تزریق شود.



در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته از گم شدن سالانه 9 میلیارد متر مکعب گاز در سطح شبکه گازرسانی کشور خبر داده و نسبت به اجرای طرح‌های جدید به منظور جمع آوری گازهای گمشده در سطح شبکه گاز کشور تاکید کرده است.



علاوه بر این، 9 میلیارد مترمکعب گازهای گمشده که رسما توسط وزیر نفت اعلام شده است، به طوری که متوسط سالانه 8 تا 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی دیگر در سطح مشعل‌های گاز پالایشگاه های نفت، گاز، پتروشیمی‌ها و میادین نفت و گاز کشور می سوزد.



از این رو، با احتساب ارزش فعلی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه و عمان، به طور متوسط سالانه بیش از 18 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی صرفا در سطح بخش بالادستی تا پائین دستی صنعت نفت ایران می‌سوزد و صرف تولید گازهای گلخانه ای می‌شود.



نصرت الله سیفی مدیرعامل فعلی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و عضو شورای راهبری فنآوری‌های انرژی کارآمد و تجدیدپذیر وزارت نفت پیشتر در گفتگو با مهر از اتلاف انرژی در کشور معادل 780 میلیون بشکه نفت در سال سخن گفته و از وزارت نفت و نیرو به عنوان بزرگترین اتلاف کنندگان انرژی یاد کرده و تاکید می‌کند: بخش عمده ای از این انرژی در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، خطوط لوله نفت و گاز، تاسیسات تقویت فشار و مراکز انتقال نفت اتلاف می شود.



همزمان با اتلاف این حجم گسترده نفت و گاز در سطح تاسیسات صنایع نفت، گاز و برق کشور هم اکنون اجرای طرح‌های استراتژیک جمع آوری گازهای همراه نفت کشور همچون کارخانه ان.جی.ال خارگ در خلیج فارس، ان.جی.ال 3100 در غرب کشور، مشعل‌های پالایشگاه‌های پارس جنوبی و سکوهای نفت و گاز با تاخیر و یا پیشرفت‌های لاک پشتی روبرو است.



پرداخت یارانه 3 ماه مردم با جمع آوری گازهای گمشده



به گزارش مهر، مسئولان مختلف دولت تدبیر و امید و به ویژه وزارت نفت در طول چند ماه گذشته از مصرف بی رویه گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری به شدت انتقاد می کنند و از افزایش قیمت‌ها به عنوان یکی از سناریوهای مدیریت شدن مصرف انرژی در کشور یاد می کنند.



از این رو از ابتدای سال جاری قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی پس از سه مرحله افزایش شامل افزایش 20 درصدی تعرفه، عوارض 13 تومانی به ازای هر مترمکعب مصرف گاز و مالیات جهش قابل توجه ای یافته است.



مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز هم از 20 هزار تومان به عنوان کف بار مالی قبوض گاز یاد کرده و تاکید می کند: اگر مشترکی در یک منطقه سردسیر در فصل زمستان هر ماه 300 مترمکعب گاز مصرف کند، باید ماهانه بیش از 20 هزار تومان برای مصرف گاز بپردازد.



این در حالی است که متوسط مصرف گاز مشترکان تهرانی زمستان سال گذشته در مقایسه با استان‌های سردسیر که زمستان گرم تری دارند، حدود 400 مترمکعب در هر دوره بوده است که با قیمت‌های جدید باید معادل 40 هزار تومان برای پرداخت قبوض گاز کنار بگذارند.



در این بین هر چند صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی توسط تمامی مشترکان خانگی به عنوان یک اولویت باید در دستور کار قرار بگیرد اما با شدت فعلی مصرف گاز در کشور هم اگر مشعل‌های گاز پالایشگاه‌ها، سکوهای نفتی و گاز خاموش شوند و گازهای گمشده در سطح شبکه گاز جمع آوری شود، می‌توان یارانه نقدی کل مردم ایران را به مدت 6 ماه در هر سال پرداخت کرد.



به استناد گزارش رسمی روز گذشته زنگنه وزیر نفت، محاسبات نشان می دهد از محل جمع آوری و صادرات گازهای گمشده در سطح شبکه گاز (با احتساب بهای گازی صادراتی ایران به ترکیه) سالانه بیش از 9 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب کشور خواهد شد.



بر این اساس، یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی بیش از 77 میلیون ایرانی برای مدت سه ماه و بدون نیاز به حذف یارانه افراد توانمند از محل جمع آوری گازهای گمشده قابل پرداخت است.