روسیه و اوکراین در مورد کریمه به درک مشترک خواهند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ولادیمیر پوتین" مطمئن است دولت های روسیه و اوکراین در مورد پیوستن کریمه به کشورش به یک توافق دست خواهند یافت. رئیس جمهوری روسیه که در یک برنامه پرسش و پاسخ تلویزیونی سخن می گفت تاکید کرد دو کشور به عنوان همسایه منافع مشترک زیادی دارند.

وی گفت: اطمینان دارم که ما به یک درک متقابل با اوکراین می رسیم. به گفته پوتین روسیه و اوکراین بدون یکدیگر نمی توانند کاری را پیش ببرند.

گفتنی است در برنامه پرسش و پاسخ تلویزیونی که هر سال به طور زنده برگزار می شود، شهروندان روس امکان طرح سوالات خود را از رئیس جمهوری این کشور می یابند. امکان طرح سوال از پوتین توسط اهالی شبه جزیره کریمه که ماه گذشته به خاک روسیه ملحق شده نکته جالب برنامه امسال است.