جلیل سامان فیلمنامهنویس و کارگردان تلویزیون درباره آخرین وضعیت پروژه الف ویژه شهید چمران به خبرنگار مهر گفت: قصد داشتم سریال از کودکی چمران آغاز شود و در خلاصه قسمتهایی که به سیما فیلم تحویل دادهام نیز تا پایان دوره حضور او در لبنان را دربر میگرفت اما با نظر سیما فیلم بنا شده سریال 36 قسمت 45 تا 50 دقیقهای باشد و به کل زندگی شهید مصطفی چمران بپردازد.
تحقیقات تکلیف قصه را معلوم میکند
وی افزود: بنابراین ما از کودکی تا شهادت او را در سریال نمایش میدهیم. اکنون هم در مرحله تحقیق قرار داریم و این مرحله به نوعی تکلیف قصه و داستان را معلوم میکند.
کارگردان سریال «ارمغان تاریکی» در پاسخ به اینکه آیا سریال پر بازیگر و شخصیت خواهد بود؟ توضیح داد: بله زندگی شهید چمران پر از شخصیتهای گوناگون است اما من سعی میکنم تعداد شخصیتها را به حداقل برسانم. یکی از ویژگی کارهای من تعداد کم شخصیتها است. در عین حال تلاش میکنم همانها را به درستی مورد پرداخت قرار دهم.
سامان ادامه داد: شهید چمران در طول دوران زندگی با افراد زیادی سرو کار داشته، بنابراین تعداد شخصیتها بیشتر از آن چیزی میشود که در کارهای من معمول است. تاریخ الزامات خاص خودش را دارد.
همکاری نخستین عضو مقاومت با سریال
وی مدت زمان احتمالی نگارش فیلمنامه را یک سال دانست و تأکید کرد: برای تحقیقات بخش لبنان سریال، خانم هیام عطوی كه از نخستین اعضای مقاومت است و با شهید چمران در ارتباط بوده، داوطلبانه به کمک ما آمده و در تحقیقات یاریمان میکند.
مدون شدن تاریخ مبارزه با رژیم صهیونیستی
کارگردان سریال «پروانه» یادآور شد: شهید چمران شاگردان بسیاری در لبنان داشت که خانم هیام آنها را یکی یکی پیدا میکند و به اطلاعات ما خواهد افزود. بنابراین از لحاظ تاریخی هم اتفاق خوبی میافتد چراکه بخش زیادی از زندگی شهید چمران مربوط به مبارزه شیعیان و مبارزه با رژیم صهیونیستی است که جایی مدون و ثبت نشده است.
نگارش چمران تمام شود به تماشای «چ» مینشینم
سامان همچنین دراین باره که آیا سرانجام «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا را تماشا کرده یا خیر، تصریح کرد: هنوز این فیلم را ندیدهام. میخواهم برای نگارش سریال خالی از هر تصویری باشم اما پس از پایان نگارش حتما به تماشای این فیلم خواهم نشست.
مرور گفتگوی قبلی کارگردان سریال چمران
سامان پیش از این در گفتگوی مفصلی با مهر، بخشهای مختلف سریال را این چنین شرح داده بود: بخش اول مربوط به دوران کودکی، نوجوانی و دانشگاه میشود که در تهران میگذرد. بخش بعدی در آمریکا میگذرد و قسمتهایی از سریال نیز به مصر مربوط میشود. چهارمین بخش نیز در لبنان است و اجرای هر کدام از این بخشها سختیهای خاص خودش را دارد.
وی همچنین اعلام کرده بود کودکی، نوجوانی و جوانی شخصیت چمران نیازمند بازیگران جداگانه است. بنابراین شاید در بخش اول ایران سه بازیگر حضور داشته باشند.
این کارگردان موفق همچنین به بازسازی بخشهایی از شهر تهران برای استفاده در سریال اشاره کرده بود: از اواخر دوره رضا پهلوی تا بخشی از حکومت پهلوی دوم و بخشهایی که در امریکا میگذرد، دوران خاصی است. ما در حاشیه و متن زندگی شهید چمران اشغال ایران، ملی شدن صنعت نفت، كودتای ٢٨ مرداد، ماجرای ١٦ آذر و قیام ١٥ خرداد ٤٢ را داریم. یا زمانی که شاه به آمریکا میآید و عدهای به خاطر حمایت امریکا از او راهپیمایی میکنند. اتفاقات لبنان و جنگ داخلی و هجوم اسرائیل كه خودش فصول مفصلی است. این ها همه و همه حتی اگر به اشاره هم پرداخته شود پر هزینه است.
سامان همچنین از حضورشخصیت امام موسی صدر در سریال خبر داده بود.
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