آغاز ثبت نام اعتکاف در استان مرکزی از 5 رجب/ بیش از 70 درصد معتکفین درمساجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داود چمانی ظهر شنبه با اعلام این خبر در نشست هم اندیشی با نمایندگاه هیئت امنای مساجد میزبان مراسم اعتکاف در شهر اراک اعتکاف سنت ارزشمند و حسنه ای است که باید با بهره گیری از آن به تبلیغ ارزشهای والای دینی و مذهبی در بین نسل جوان بپردازیم.

وی با اشاره به آثار ارزشمند اعتکاف در جامعه بیان داشت: امروز دشمنان ایران اسلامی با تمام قوا در جبهه جنگ نرم علیه این سرزمین صف آرایی کرده و در تلاش است تا با بهره گیری از تمامی حیله ها و ترفندهای خویش به مبانی اعتقادی ملت ایران ضربه بزند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: مراسم اعتکاف و حضور چشمگیر نسل جوان که جامعه هدف دشمن در جنگ نرم است فرصت خوبی را پیش روی ما قرار داده تا بتوانیم با تبیین ارزشهای والای الهی و مذهبی آینده نسل جوان را بیمه کنیم.

بیش از 70 درصد معتکفین در مساجد

حجت الاسلام چمانی ادامه داد: در سالهای اخیر بیش از 70 درصد معتکفین مساجد را نسل جوان و نوجوانی تشکیل داده که کمتر کسی انتظار حضورشان را در این مراسم داشته و حال این رسالت ماست تا با بهره گیری ازاین فرصت و اعزام مبلغین آشنا به روحیات جوانان زمینه تحقق اهداف دینی را در این ایام فراهم کنیم.

وی حضور نسل و جوان و نوجوان جامعه در مدت سه روزه اعتکاف در مساجد و دوری گزیدن این قشر از گناه را اولین اثر معنوی این مراسم برشمرد و گفت: کسانی که به واسطه حضور در این مراسم هویت دینی یافته و بازیافت شخصیتی شده اند بیانگر ارزشمندی این سنت حسنه است.

گفتنی است در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد و ضرورت رفع برخی مشکلات پیش روی هیئت امنای مساجد میزبان میز بحث شد.