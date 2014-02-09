به گزارش خبرنگار مهر، وقتی ناقوس مبارزه انقلابی امام خمینی با حکومت شاهنشاهی در سخنرانی تاریخی ایشان در 12 خرداد سال 42 با شکستن هیمنه دروغین و کاذب طاغوتی شاه در ایران به صدا در آمد کمتر کسی گمان می کرد این روحانی مبارز بتواند دست خالی و بدون هیچگونه پشتوانه غربی و شرقی و قدرتهای جهانی شاه را از تخت پادشاهی اش پایین آورد.

حرکت عجولانه و شتابزده شاه و استعمارگران غربی و شرقی در دستگیری "سیدروح الله خمینی" در تاریخ 15 خرداد نه تنها رعب و وحشت را در دل مردم ایران ایجاد نکرد بلکه باعث شد با شکل گیری قیام خونین 15 خرداد در مدرسه فیضیه نام خمینی بر سرزبانها بیفتد.

امام خمینی بعد از آزادی در فروردین سال 43 نه تنها از موضع مبارزاتی خود کوتاه نیامد بلکه این بار در برابر آمریکا ایستاد و با زیر سوال بردن قرارداد کاپیتولاسیون و با بیان این که "رئیس جمهور آمریکا منفورترین شخصیت در نظر ایرانیان است" خشم آمریکایی ها را آنقدر برانگیخت که موجب شد تا شاه دستور تبعید امام به ترکیه را صادر کند.

اگر چه شاه به خیال باطل خود گمان می کرد با دور کردن خمینی از ایران می تواند ریشه انقلابی را که او با توکل بر خدا و آموزه های قرآنی در ایران به راه انداخته خشک کند اما این تبعید نه تنها توهمات شاه را به حقیقت تبدیل نکرد بلکه باعث شد شخصیت داخلی امام به یک شخصیت بین المللی تبدیل شود چرا که ایشان در مدت 11 ماه تبعید خود در ترکیه به تعریف کتاب تحریرالوسیله به عنوان جامع ترین رساله علمیه مشتمل بر مسائل روز پرداخت.

شاه که می دید با تبعید امام به ترکیه هر روز بر محبوبیت امام افزوده شده و بر نفرت مردم ایران از حکومت افزوده می شود سعی کرد تا با تبعید امام به عراق کمی از نفرت متوجه خود را به محبوبیت در میان مردم تبدیل کند و با تبلیغ این که موجبات آسایش و آرامش امام را نزد جد بزرگوارشان در عراق فراهم کرده تلاش کرد تا رضایت مردمی را جلب کند غافل از اینکه با دستان خود بستر تبدیل رهبری امام را به یک رهبری جهانی در جهان اسلام فراهم می کند.

امام خمینی(ره) با استفاده از موقعیت مذهبی تبعیدگاه خود به برگزاری کلاسهای درس و تربیت علما در عراق پرداخت تا آنجا که بعد از فوت شیخ حکیم، امام خمینی به عنوان مرجع تقلید جهان شیعه جای ایشان را گرفت و این امر خشم حکومت شاهنشاهی و استعمارگران را دوچندان کرد آنقدر که گمان کردند وقت آن است این رهبر را به دورترین نقطه ممکن از ایران یعنی پاریس تبعید کنند.

با آنکه 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد هنوز باور آنچه یک روحانی و رهبر برخاسته از حوزه های علمیه بر سر قدرتهای بزرگ جهانی در ایران آورد برای آنها قابل باور نیست.

نقش جلوداری روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: روحانیت نقش جلوداری در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و این نقش را با تحریک احساسات مردمی و به جوش آوردن بدنه جامعه به لحاظ نوع ارتباط روحانیت با مردم ایفا کردند.

حجت الاسلام صفر قربانپور با اشاره به تدارک برنامه های اولیه نهضت انقلابی امام در مراکز تجمع روحانیت گفت: رهبری انقلاب که روحانی حوزوی با تحصیلات علمی اعتقادی و حوزوی بود پایه های ارکان و هسته های اولیه برنامه های تدارکاتی خود برای برچیدن ظلم و ستم از ایران و راه اندازی انقلاب در قالب سخنرانی های کوبنده خود را در فضایی که جریان روحانیت بوده گذاشت و با سخنرانی های محکمی چون سخنرانی معروف در فیضیه، مسجد اعظم و ... ایراد خطابه هایی به روحانیون مبنی بر این که "علمای اسلام به داد اسلام برسید" جایگاه کلیدی و نقش آفرینی طیف ارزشی روحانیت را در کشور تبیین کرد.

وی یادآور شد: علیرغم نقش جلوداری روحانیت در پیروزی انقلاب نه بنیانگذار انقلاب و نه روحانیون هرگز ادعایی مبنی بر این که انقلاب اختصاص به قشر روحانیت دارد نداشته و ندارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: امام همواره متذکر می شد که اگر وحدت و یکپارچگی ملت ایران نبود روحانیت به تنهایی نمی توانست انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی برساند.

حجت الاسلام قربانپور با بیان این که نقش جلوداری و هدایتگری روحانیت در نظام جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست گفت: اگرچه با بیان نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی ایران هدف قشری کردن انقلاب را دنبال نمی کنیم اما نمی توانیم منکر نقش و جایگاه حاکمیت روحانیون در دل مردم ایران شویم.

نقش بارز روحانیت در روشنگری مردم در برابر نقشه های شوم دشمنان

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به نقش روشنگری روحانیت در برابر نقشه های شوم دشمنان گفت: روحانیون همواره با حضور در راهپیمایی های ضد حکومت شاهنشاهی در دوران پیروزی انقلاب و حرکت در جلوی صفوف تظاهرات کنندگان نقش روشنگری خود را ایفا کردند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: حضور روحانیت در صحنه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ....، تبیین اهداف انقلاب در قالب سخنرانی های مناسبتی در مناسبت های ملی و مذهبی ، خطبه های نماز جمعه و ... بیانگر این مهم است.

حجت الاسلام قربانپور گفت: روحانیت با تبیین دستاوردهای انقلاب، سیاست های نظام، ساختار حاکمیت دینی و آشکار کردن نقشه های شوم دشمنان به بصیرت افزایی در جامعه پرداخته و به رسالت تبلیغی خود در نظام جامه عمل پوشانده اند.

وی با اشاره به نقش "رسالت بر دوشی روحانیت" در جامعه گفت: روحانیت با بیان حقایق جامعه برای مردم و آشکار کردن توطئه های پشت پرده دشمنان به وظایف خود در قالب این نقش جامه عمل می پوشانند همانگونه که رهبر انقلاب نیز در مواقع حساس با یک سخنرانی آتشین توطئه دشمنان را خنثی می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه با بیان این که جایگاه ذاتی، تکلیفی و تبیین کننده حقایق دین برای مردم یک جایگاه ارزشمند و قابل توجه است افزود: بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم توسط ائمه جمعه و جماعات و حضور روحانیون در کنار مسئولان اجرایی کشور برای افتتاح پروژه های دهه مبارک فجر بیانگر این امر است.

روحانیون نقش دو سویه حمایتی از مردم و مسئولان دارند

حجت الاسلام قربانپور در ادامه به نقش حمایتی روحانیت از مردم و مسئولان در قبال یکدیگر اشاره کرد و گفت: روحانیت ضمن اینکه نقش تبیین کنندگی دستاوردهای انقلاب را برای مردم دارند به دلیل حضور در میان اقشار مختلف مردمی و ارتباط قوی با مردم مسئولیت انتقال پیام مردم را به مسئولان دارد.

وی افزود: روحانیت همانطور که دفاع از ارزشهای انقلاب و تقویت مبانی نظام را برعهده دارند به لحاظ اعتمادی که مردم به روحانیت داشته و چه بسا به طرح مشکلات و رازهای خود نزد این قشر می پردازند احقاق حق مردم را در قالب ملاقات های عمومی با مسئولان، دیدار با رهبری، دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت و مجلس عهده دار می باشند و طرح برخی گلایه ها، خواسته های مردمی و توسط ائمه جمعه و روحانیون مستقر در طرح هجرت .... بیانگر این مهم است.

تربیت روحانیون علمی با باور انقلابی در حوزه ها ضروری است

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی روحانیت در تداوم فعالیت، پویایی انقلاب اسلامی، ماندگاری نظام در دل نسل های آینده و باقی ماندن حاکمیت دینی در جامعه گفت: روحانیت باید با حفظ و تقویت ارتباط خود با نسل جوان و سایر بدنه جامعه موجبات حفظ نظام اسلامی و حاکیمت اسلامی را به تناسب زمان فراهم کرده و باعث شوند تا چراغ انقلاب در دل نسل جوان با بصیرت افزایی و پویایی جامعه همگام با شرایط جدید روشن نگه دارند.

حجت الاسلام قربانپور ادامه داد: به همان میزان که مردم و دانشگاهیان و نسل جوان نیازمند اطلاع از ووقایع تاریخی و اتفاقات رژیم شاهنشاهی و مباحث کوران انقلاب اند نباید صرفا به تکرار تاریخ و زندان رونده ها و همراهان آنروزگار امام بپردازیم بلکه باید در کنار این بیان وقایع روحانیت با به روز کردن اطلاعات و دانش خود نظام را در برابر توطئه دشمنان حفظ کنند.

وی در ادامه باتاکید بر ضرورت تربیت روحانیون علمی با باور انقلابی در حوزه های علمیه افزود: حوزه های علمیه باید با توجه به جنگ نرمی که دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته اند به نیرو سازی برای انقلاب کادر سازی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازند نیروهایی که ضمن اطلاع از شرایط قبل از انقلاب با ابزار روز اطلاع رسانی آشنا باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تقویت حضور روحانیون در دانشگاه ها، مدارس و مجموه جامعه را ضروری دانست و گفت: روحانیت باید با حضور جدی در بدنه جامعه و تقویت ارتباط خود با جوانان به تبیین دستاوردهای انقلاب بپردازند.

حجت الاسلام قربانپور تاکید کرد: روحانیت باید با استفاده بهینه از ابزارهای جدیدی چون ماهواره و موبایل نسل جوان را با نحوه استفاده صحیح از این ابزارها آشنا و از مورد هجوم قرار گرفتن این نسل در برابر تهاجم همه جانبه فرهنگی دشمنان که به شکل ناتوی فرهنگی خود را نمایان ساخته جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان و نجات نسل جوان از این شبیخون نیازمند به روز کردن اطلاعات علمی جامعه روحانیت و تقویت ارتباط آنها با نسل جوان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به حساسیت، لطافت و ظرافت نقش روحانیت در جامعه امروز گفت: روحانیت باید با آشنایی با جزئیات امور جامعه و افزایش ارتباط خود با اجتماع در محیط مدارس، دانشگاه ها و خانه ها شرایطی حاکم شود که کسی نتواند به دل مردم نفوذ کند.

حجت الاسلام قربانپور با بیان این که امروز لازم است روحانیت در فضاهای جدید ارتباطی باشد گفت: اگر می خواهیم در جنگ نرم دشمن پیروز باشیم باید روحانیت در ماهواره، رسانه های ملی، بین المللی، رسانه های همگانی، نوشتاری، گفتاری، دانشگاه ها ، مدارس، مساجد و محافل پاسخگو باشد.

وی با بیان این که دیگر حضور روحانیت صرفا در مساجد و حسینه ها دیگر پاسخگو نیست افزود: با توجه به فراملی بودن نیازها و گستردگی فضای جامعه امروز لازم است روحانیت در فضاهای جهانی حضور پررنگ داشته تا به لطف خدا زمینه استمرار حاکمیت نظام سیاسی، اسلامی ایران در جهان فراهم شود.

جامعه روحانیت بیش از 4500 شهید تقدیم نظام کرد

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز با اشاره به نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و هشت سال جنگ تحمیلی گفت: تقدیم بیش از چهار هزار و 500 شهید روحانی بیانگر این مهم است.

حجت الاسلام چمانی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و یاران نزدیک ایشان اعم از شهید باهنر، شهید قدوسی، شهید مفتح، شهید بهشتی و... به خوبی نقش روحانیت را در پیروزی انقلاب تبیین می کند.

وی ادامه داد: روحانیت با انتقال پیام امام، تبلیغ و هدایتگری هایشان موجبات خروش نیروهای مردمی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران را فراهم کردند.

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: روحانیت همواره با حضور در صحنه های حساس انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله هشت سال جنگ تحمیلی در خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلاب به ایفای نقش پرداخته و تقدیم شش برابر جمعیت جامعه روحانیت شهید به نظام جمهوری اسلامی بیانگر این مهم است.

حجت الاسلام چمانی در ادامه با اشاره به نقش روشنگری روحانیت در بیداری مردم ایران برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران افزد: روحانیت با حضور در مساجد، محافل و اماکن خاص در دوران قبل از انقلاب نقش بسزایی در بیداری مردم و تجمع مردمی در تظاهرات انقلاب دارند.

روحانیت پرچمدار عرصه مبارزه فکری و فرهنگی در برابر دشمنان است

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی هم با اشاره به جنگ نرم دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: روحانیت در خط مقدم مقابله با دشمنان در جنگ نرم علیه هویت اسلامی و انسانی ایرانیان قرار دارند.

حجت الاسلام چمانی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی توطئه های دشمنان که با نشانه گرفتن هویت اسلامی، انسانی و ایرانی جنگ معنویت و اخلاق را با توسل به شبکه های ماهواره ای، فضاهای مجازی و .....به راه انداخته اند .

وی افزد: نقش روحانیت در این شرایط بسیار برجسته و مضاعف است و باید با آگاهی دادن به جامعه اسلامی و نسل جوان که در قالب گسترش روابط خود با این نسل انجام می دهند از تحقق اهداف شوم دشمنان در این جبهه جلوگیری کنند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان در راستای سمپاشی علیه قشر روحانیت گفت: علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته در راستای تضعیف جایگاه روحانیت در ایران گفت: خوشبختانه روحانیت هنوز امین مردم بوده و به عنوان مرجع و کسانی که می توانند در بسیاری از عرصه ها پاسخگوی شبهات مردم باشند از سوی مردم مورد مراجعه قرار می گیرند.

حجت الاسلام چمانی با بیان این که روحانیت پرچمدار عرصه مبارزه فکری و فرهنگی در برابر دشمنان است گفت: روحانیت باید از این پرچم حراست و حفاظت کرده و با کفایت آن را به دست صاحب اصلی آن رسانده و انقلاب ایران را به انقلاب جهانی حضرت متصل کنند.

روحانیت نگهبان خون شهدا و دستاوردهای انقلاب است

کارشناس اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در خصوص نقش روحانیت در پیروزی انقلاب در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: روحانیت نقش بنیادی و کلیدی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته و باید از این قشر به عنوان پرچمدار حرکت انقلاب اسلامی یاد کرد.

حجت الاسلام ابوالفضل وروانی افزود: روحانیت به لحاظ جایگاه خوب و قوی مردمی خود توانست با بهره گیری از منبرها و مجالس وعظ موجبات بیداری و هوشیاری مردم ایران را باعث شوند.

وی ادامه داد: روحانیت با نقش محوری خود در پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب بیداری مردم در برابر حکومت ظالمانه شاهنشاهی و به صحنه آوردن مردم بالاخص نسل جوان در جریان انقلاب شدند.

مقبولیت روح الله خمینی نزد مردم انقلاب ایران را پیروز کرد

مسئول اداره حراست اداره کل تلبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقبولیت روح الله خمینی(ره) به عنوان یک روحانی و رهبر نزد مردم، انقلاب ایران را پیروز کرد.

حجت الاسلام غلامرضا گودرزی افزود: مقبولیت امام خمینی نزد ملت ایران نظام جمهوری اسلامی ایران را پیروز و موجبات تداوم این نظام تاکنون را فراهم کرده است.

وی با اشاره به فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه در خصوص نیاز هر جامعه به رهبر گفت: جوامع برای نیل به اهداف عالیه خود نیازمند یک رهبر هستند حتی اگر آن رهبر کافر و در یک جامعه کافر رهبری کند.

مسئول اداره حراست تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان این که مقبولیت رهبری یک اصل واقعی برای هر نظام است افزود: روزی که این مقبولیت در میان ملتی وجود نداشته باشد و مردم از عملکرد نظام خود راضی نباشند آن روز، روز شکست نظام است.

حجت الاسلام گودرزی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی نظامی اسلامی است که مشروعیت آن در دست امام زمان بوده و این مشروعیت در زمان غیبت کبری در دست مراجع تقلید و سرسلسله آنها مقام معظم رهبری است.

انقلاب ایران با محوریت یک طلبه شکل گرفت و پس از آن نقش کلیدی روحانیت در اثبات و تداوم این مبارزات انقلابی بر کسی پوشیده نیست نقشی که با رهبری مقام معظم رهبری همچنان ادامه دارد.

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گزارش: فاطمه عسگری نیا