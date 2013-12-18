فاضلاب فرهنگی غرب در درون خانه های ایرانی/ جلوی ضرر را از هرکجا بگیری منفعت است

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش دشمن در راستای تحقق اهداف شوم خود در جبهه فرهنگی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هر روز بیشتر و بیشتر شد تا آنجا که امروز با پیشرفت علم و توسعه فناوریهای نوین بالاخره توانست از طریق شبکه های مجازی، ماهواره، اینترنت و بازی های یارانه ای...به درون خانه های ایرانی راه یافته و باعث شد تا زنگ خطر این جنگ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده این جبهه به صدا در آمده و از جوانان و مسئولان فرهنگی کشور بخواهد به عنوان سربازان جبهه جنگ نرم در این جبهه هوشیارانه و آگاهانه صف آرایی کنند.

نمادهای ارزشی جامعه ایرانی ـ اسلامی و تاثیر آن بر فرهنگ عمومی حاکم بر این جامعه به گونه‌ای بود که در فرمول‌های تجربی غرب‌ساخته پاسخ درست نمی‌داد و معادلات آنها را به هم می‌زد به گونه‌ای که در برخی موارد تهدیدها را تبدیل به فرصتی مناسب برای بهره‌برداری حداکثری ایرانیان می‌کرد، هرچند بوق‌های تبلیغاتی غرب با علم به این مطلب، مسئله را آن‌گونه که می‌خواستند و به آنها دیکته شده بود منعکس می‌کردند.

از آنجا که سازمان تبلیغات اسلامی کشور به عنوان یکی از فعالین حوزه فرهنگی دینی کشور مطرح بوده، مسئولین این سازمان با درک جدیت دشمن در جنگ نرم علیه ایران و نشانه گرفتن ارزشهای دینی و فرهنگی کشور اداره کل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین را با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های تبلیغی فرهنگ دینی در فضای سایبری در دستور کار خود قرار دادند.

درست است که غرب هر روز ورود فرهنگ های غلط را برای مردم ایرانی تبلیغ می کند اما برخی بی سلیقگی ها در انجام کارهای فرهنگی نیز کار را برای غربیها راحت تر کرده است و شاید نتوانستیم در مقابل هجمه فرهنگی دشمن به نتیجه مطلوب دست یابیم این در حالیست که موفقیت در این حوزه به آسانی امکانپذیر است و به تعبیری دیگر جلوی ضرر را از هرکجا بگیری منفعت است.

حجت الاسلام ناصرالدین نوری زاده مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور و حجت الاسلام داود چمانی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با شرکت در میزگرد خبرگزاری مهر به تبیین برنامه های این اداره کل در راستای ترویج فرهنگ دینی و مقابله با جنگ نرم دشمن پرداختند تا ابعاد این حمله را تشریحی دوباره کرده باشند.

بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی در تبلیغ دین ضروریست

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این میزگرد به ارائه شیوه های نوین برای تبلیغ دین تاکید کرد و گفت: با توجه به تلاش بی وقفه دشمنان در جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و نشانه گرفتن ارزشهای والای دینی ما در این جنگ بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی در تبلیغ دین ضروریست.

حجت الاسلام ناصرالدین نوری زاده هدف از تشکیل معاونت فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی را بستر سازی برای کید کرد: این معاونت در تلاش است تا با شناسایی ظرفیت ها و بسترسازی های لازم زمینه معرفی محصولات فرهنگی و کارهای فاخر فرهنگی در حوزه تبلیغ دین از سوی رسانه ها فراهم شود.

وی ایجاد وحدت رویه در ارائه محصولات فرهنگی را ضروری دانست و گفت: این امر مانع از دوباره کاریهای بی مورد در حوزه فرهنگی می شود.

نبود محدوده جغرافیایی بستر تبلیغ فرهنگ دینی را گسترش می دهد

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه با تاکید بر ضرروت ترویج فرهنگی دین مبین اسلام در جهان گفت: نبود محدوده جغرافیایی در فضای سایبری بستر تبلیغ فرهنگ دینی را در جهان برای ما فراهم می کند.

حجت الاسلام نوری زاده با بیان این که پایگاه های اینترنتی موجود ابزار لازم را برای فعالیت در حوزه تبلیغ دینی فراهم کرده است افزود: معاونت فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی در تلاش است تا حمایت و هدایت از رسانه های حوزه دین را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی یادآور شد: تحقق مطالبات شورای عالی فضای مجازی، بهره گیری از فرصت های این فضا، سالم سازی فضای سایبری با توجه به اقبال عموم مردم و جوانان از فضای سایبری از دیگر اهداف ما در راستای توسعه فرهنگ دینی در فضای مجازی است.

فضای مجازی فرصت نظام در ترویج فرهنگ غنی ایرانی اسلامی است

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در این نشست از فضای مجازی به عنوان فرصت خوب نظام جمهوری اسلامی در ترویج فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی یاد کرد و گفت: باید از این فرصت با اندیشه و تفکر اسلامی بهترین بهره را برد.

حجت الاسلام داود چمانی افزود: با توجه به این که فضای مجازی از یک سو فرصت و از سویی تهدیدی برای فرهنگ دینی ما به شمار می رود باید با برنامه ریزی کارشناسی دقیق تهدیدات این بخش را به فرصتی خوب برای ترویج فرهنگ دینی تبدیل کرد.

وی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر دشمن در جنگ نرم علیه ایران از طریق فضای سایبری افزود: نیروهای ارزشی جبهه فرهنگی کشور باید با بهره گیری از فرصت های این فضا برای مقابله با جنگ نرم دشمن استفاده کند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: جوانان غیور ایرانی باید همانگونه که در 8 سال جنگ تحمیلی نابرابر دشمن جانانه در مقابل دنیا ایستادند و اجازه تعدی و تعرض به خاک ایران را به کسی ندادند امروز نیز باید با درک حساسیت جبهه فرهنگی در حرکتی منسجم و همدل با بهره گیری از تمام پتانسیل ها و نیروهای اثر گذار دشمن را در این جبهه با شکست روبرو کنند.

حجت الاسلام چمانی با اشاره به اقدامات مطلوب صورت گرفته در فضای سایبری توسط وبلاگ نویسان توانمند و گردانندگان سایتهای فرهنگی گفت: در جنگ نرم باید با اندیشه معنوی ومحوریت عبودیت خدا و اخلاق مداری زمینه تحقق اهداف نظام در جهه جنگ نرم را فراهم کرد.

شبکه مجازی تبلیغ دینی با 31 درگاه استانی راه اندازی می شود

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه از راه ندازی شبکه مجازی تبلیغ دینی کشور با 31 درگاه استانی طی 4 سال آینده خبر داد و گفت: این شبکه با هدف سهولت استفاده کاربران و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی بومی در جهت تبلیغ دین در فضای مجازی راه اندازی خواهد شد.

حجت الاسلام نوری زاده افزود: گسترش اطلاعرسانی دینی در فضای مجازی با هدف تولید محتوایی و افزایش 60 درصدی این تولیدات نسبت به سال 90 از دیگر برنامه های اداره کل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات است.

وی با تاکید بر ضرورت حضور هوشمندانه در فضای سایبری به منظور فعالیت در حوزه تبلیغ دینی گفت: برنامه ریزی راهبردی برای حضور فعال در فضای اینترنت با هدف تاثیر گذاری مناسب در بین مخاطبان، تولید محتوای مناسب و روزآمد دینی متناسب با نیاز مخاطبان، شناخت و بهره گیری بهینه از ظرفیت های فضای مجازی ، بهره گیری از فرصت های ناشی از اینترنت در توسعه فرهنگ دینی از سیاستهای اجرایی مهم دراین بخش است.

قرآن و عترت قوی ترین ابزار کار نظام در جبهه جنگ نرم

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در ادامه به ابزارهای قوی در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با توطئه دشمنان در جنگ نرم اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران ابزار خوبی در جبهه فرهنگی جنگ نرم در اختیار دارد که دشمن علیرغم تمام پیشرفت هایش از آن محروم است و آن چیزی نیست جز قرآن و عترت!

حجت الاسلام چمانی با اشاره به تاثیرگذاری این ابزارها در مقابله با جنگ نرم دشمنان علیه نظام افزود: خداوند متعال در قران کتاب(قران)، پیغمبر و ائمه اطهار را به عنوان سه مرجعه مهم را برای مسلمانان در قران کریم معرفی کرده و تاکید کرده با وجود این مراجع مسلمانان نباید دچار گمراهی و ذلالت شوند.

وی با بیان اینکه در عصر غیبت ولی فقیه جامع الشرایط رسالت ائمه را پیگیری می کند، گفت: هم اکنون ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران سکاندار عرصه ارزشهای فرهنگ دینی و الهی بوده و بر همه است تا با حمایت از این پرچمدار به عنوان فرمانده جنگ نرم نظام را در جهت مقابله با فتنه دشمنان رهمنون سازیم.

وی تاکید کرد: ما باید به عنوان سربازان جبهه فرهنگی ممنویات ولایت فقیه را که برگرفته از قرآن و عترت است درک و نسبت به ابلاغ آنها از طریق فضای سایبری تلاش کنیم.

تولید و ارائه 112 گیگابایت محتوای دینی در فضای مجازی تا سال 95

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه از تولید و ارائه 112 گیگابایت محتوا در فضای سایبری تا پایان سال 95 خبر داد و گفت: این امر با هدف بهره مندی حجم وسیعی از مخاطبان و کاربران فضای مجازی صورت می گیرد.

حجت الاسلام نوری زاده تاکید کرد: جامعه آماری بالا، جغرافیای بدون مرز، استقبال عمومی از آن، تاثیری پذیری بالا، دسترسی بالا،امکان تنوع شیوه تبلیغ در فضای مجازی از طریق عکس، فیلم، اسلاید، صوت و ... توجه به فضای سایبری و گسترش فعالیت های تبلیغ دینی در این حوزه را ضروری می سازد.

وی تاکید کرد: با توجه به این که ترویج فرهنگ دینی در جامعه ما عمدتا چهره به چهره است و این روش نیازمند زمان برای حصول نتیجه لازم است تلاش در حوزه سایبری زمان حصول نتیجه را کاهش می دهد.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به سابقه کاری سازمان تبلیغات اسلامی در فضای سایبری و موفقیت این سازمان در حوزه فوق بیان داشت: عضویت سازمان تبلیغات اسلامی در شورای عالی فضای سایبری بیانگر این مهم است.

حجت الاسلام نوری زاده گفت: تاکنون اقدامات ارزشمندی در حوزه فضای مجازی از سوی استانها صورت گرفته و این اداره کل در تلاش است تا نقش حلقه رابط بین این فعالیت ها را ایفا کند.

وی تاکید کرد: حمایت، هدایت و صیانت از ارزشهای والای اسلامی در فضای مجازی دیگر اولویت کاری ما در این فضا است.

موازی کاریها به فرهنگ دینی لطمه زده است

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه از موازی کاریهای فرهنگی در کشور انتقاد کرد و گفت: موازی کاریهای دستگاههای فرهنگی لطمات بسیاری به حوزه فرهنگی دینی وارد کرده است.

حجت الاسلام نوری زاده افزود: بسیاری از موازی کاریها و نداشتن تکلف واقعی برای اجرایی شدن برنامه ها لطمات زیادی را متوجه حوزه فرهنگی کرده و هزینه های بسیاری را متوجه نظام می کند.

وی با بیان این که دوباره کاریهای فرهنگی برای کشور مقرون به صرفه نیست گفت: برخی بی سلیقگی ها در انجام کارهای فرهنگی کار را به تعویق انداخته و آنگونه که باید و شاید نتوانستیم در مقابل هجمه فرهنگی دشمن به نتیجه مطلوب دست یابیم این در حالیست که موفقیت در این حوزه به آسانی امکانپذیر است.

معاون فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین اداره کل تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: باید با ایجاد وحدت رویه و همسویی برنامه های فرهنگی موجبات اثر گذاری این برنامه ها را فراهم کنیم.

غولهای تبلیغاتی غرب را با بکارگیری تمام توان فرهنگی باید شکست داد

حجت الاسلام نوری زاده در ادامه با اشاره به بکارگیری غولهای تبلیغاتی توسط غرب در جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: برای مقابله با غولهای تبلیغاتی غرب علیه فرهنگ ایرانی اسلامی باید تمام توان فرهنگی و دینی کشور بکار گرفته شود تا بتوانیم موفق شویم.

وی با اشاره به عملکرد صدا و سیما به عنوان رسانه ملی برای تبلیغ دین بیان داشت: اگر چه عملکرد رسانه ملی در حوزه تبلیغ دین عملکردی خوب است اما این عملکرد را می توان بهتر از این نیز به نمایش گذاشت.

معاون فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی گفت: راه اندازی شبکه های معارف، قرآن و رادیو معارف از اقدامات خوب صدا و سیما در حوزه تبلیغ دین است.

اعتبار مقدمه انجام کارهای فرهنگی است نه همه نیاز این بخش

حجت الاسلا م نوری زاده در ادامه گفت: اعتبار مقدمه انجام فعالیت های فرهنگی است و نباید از آن به عنوان تمام نیاز بخش یاد کردو انجام فعالیت ها را منوط به تامین آن دانست.

وی با بیان این که هنر انجام کارهای فرهنگی در مسئولین هنری کشور است، افزود: امکانات ابزار مقدمه ای کار فرهنگی برای جریان سازی است و باید با تولید محتوا وبهره گیری از اندیشکده معماری فکر، تعقل و تدبر منابع موجود را به بهترین وجه مدیریت کرد.

معاون فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این که بهره وری یعنی استفاده از حداقل امکانات موجود به شرط ثمربخشی مطلوب در حوزه فرهنگ گفت: با توجه به این که از یک سو امکانات محدود است از سوی دیگر تحریم ها فشاری مضاعفی بر کشور وارد می کند باید ازآنچه موجود است به بهترین شکل استفاده کنیم.

حجت الاسلام نوری زاده تاکید کرد: نقش عقل تدبیر و تفکر در محتوای فرهنگی بالاتر است از اعتبار است.

تحقق منویات رهبری فاضلاب فرهنگی غرب را از کشور خارج می سازد

وی در ادامه همدلی، اتحاد را لازمه تقویت حوزه فرهنگی کشور دانست و گفت: ما به عنوان سربازان فرهنگی نظام باید گوش به فرمان رهبر بوده و با رعایت روابط سرباز و فرماندهی موجبات تحقق اتفاقات خوش فرهنگی را در کشور فراهم کرد.

معاون فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این که تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی اتفاق خوش فرهنگی کشور است افزود: تغییر سبک زندگی به زندگی اسلامی و دور ریختن فاضلاب فرهنگی که دشمن روانه فرهنگ مملکت ما کرده مهمترین منویات رهبری در حوزه فرهنگی است.

بهره گیری از کارشناسان دینی در برنامه های تبلیغ دینی رسانه ها ضروریست

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت بهره گیری از کارشناسان دینی در برنامه های تبلیغ دینی در رسانه ها گفت: طرح موضوعات در حوزه دین اعم از اخلاقی، اعتقادی، جامعه شناسی و حتی آسیب های اجتماعی تنها با حضور کارشناسان دینی امکان پذیراست چرا که هدف والای این برنامه ها معرفی دین به شکل صحیح است

حجت الاسلام داود چمانی معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به فرمایش امام رضا (ع) مبنی بر این که " اگر مردم خوبی های کلام ما را می دانستن از ما تبعیت می کردند" گفت: حضور درفضای سایبری و رسانه ها برای تبلیغ دین و دفاع از ارزشهای والای اسلامی باید با حضور کارشناسان دینی مزتبط صورت بگیرد تا تاثیرگذار باشد.

...............................

تنظیم: فاطمه عسگری نیا