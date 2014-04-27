هنوز زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس مشخص نشده است

محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص انتخابات هیئت رئیسه مجلس در 8 خرداد گفت: منتظر اعلام نتیجه قطعی نمایندگان که سالانه با مقام معظم رهبری صورت می گیرد هستیم.

وی افزود: بعد از آنکه زمان این ملاقات تعیین شد و با توجه به تعطیلات رسمی که در همان روزهای خرداد وجود دارد احتمال دارد که چند روز قبل از این دیدار و برابر آیین نامه داخلی مجلس انجام شود.

فرهنگی درباره انتخابات کمیسیون ها گفت: کمیسیون ها نیز همزمان با سالگرد انتخابات دور قبل خود این انتخابات را برگزار می کنند که البته زمان آن پس از زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیس مجلس است.

به گزارش مهر، دوره نهم مجلس شورای اسلامی 7 خرداد 91 به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. لاریجانی ریاست مجلس هشتم را نیز بر عهده داشت اما پیش از آن غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران رئیس مجلس دوره هفتم مجلس بود.