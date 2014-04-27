محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی تیم فجر برابر پیکان در بازی رفت دیدار پلی آف لیگ برتر با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: بازیکنان پیکان در این بازی دو برابر بازیکنان ما دویدند و جنگنده ظاهر شدند. آنها از همان دقیقه اول نبض بازی را در دست گرفتند. ما در این بازی خوب نبوده و مستحق پیروزی نبودیم.

وی افزود: فاصله ایجاد شده بین آخرین بازی ما در لیگ با این مسابقه باعث شده بود تا بازیکنانمان از شرایط مسابقه خارج شوند. هر موقع بین بازی‌های فجر فاصله افتاده، در بازی اول دچار مشکل شده‌ایم. ضمن اینکه ترس از باخت در مقابل تماشاگرانمان هم روی بازیکنان فجر بی تاثیر نبود. در هر صورت همه چیز به بازی برگشت و نتیجه این مسابقه موکول شد.

سرپرست تیم فجر در پایان درباره برگزاری بازی برگشت در ورزشگاه شهر قدس طبق اعلام مسئولان باشگاه پیکان، گفت: در صورتجلسه‌ای که همه آنرا امضا کردند قرار شد از بین ورزشگاه‌های اکباتان، دستگردی و انقلاب کرج یک ورزشگاه به عنوان میزبان بازی انتخاب شود. اگر بخواهند بازی را در ورزشگاه شهر قدس برگزار کنند زشت است چون هشت نفر صورتجلسه را امضا کرده و به راحتی آنرا نادیده می‌گیرند. ضمن اینکه مسئولان سازمان لیگ هم پیش از این اعلام کرده بودند نمی‌توان در ورزشگاه شهر قدس یک بازی لیگ برتری برگزار کرد و از آنجا که این مسابقه هم لیگ برتری محسوب می‌شود، مخالف برگزاری دیدار برگشت در شهر قدس هستیم.