حجت‌الاسلام زین‌العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نام نویسی متقاضیان شرکت در مراسم اعتکاف از دهم اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا بیستم این ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: افراد متقاضی می‌توانند با مراجعه به مراجعه به وب سایت تبیان خراسان شمالی به آدرس www.tebyan-bojnurd نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

حجت الاسلام روحانی نیا اضافه کرد: متقاضیان شرکت در مراسم اعتکاف پس از مراجعه به این سایت و اطلاع از شرایط اعتکاف و نیز خالی بودن ظرفیت مساجد، در فرم های الکترونیکی ثبت نام کرده و سپس از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملی اقدام به واریز هزینه اعتکاف می‌کنند.

وی هزینه شرکت در مراسم اعتکاف برای هر نفر را 25 هزار تومان ذکر و عنوان کرد: این هزینه برای خدمات رسانی به معتکفان دریافت می‌شود.

حجت‌الاسلام روحانی نیا گفت که امسال آیین اعتکاف همزمان با ایام البیض؛ سیزدهم تا پانزدهم رجب مصادف با بیست و سوم، بیست و چهارم و بیست و پنجم اردیبهشت ماه در 120 مسجد خراسان شمالی برگزار می شود که از این تعداد 85 مسجد در روستاها و 35 مسجد در مناطق شهری قرار دارند.

وی اضافه کرد: همچنین با هدف برگزاری هر چه بهتر این مراسم امسال 400 روحانی نیز به مساجد محل برگزاری اعتکاف اعزام می شوند که از این تعداد 250 مبلغ از حوزه های علمیه قم و مشهد و 150 روحانی نیز از حوزه‌های بومی استان اعزام می شوند.

حجت الاسلام روحانی نیا برگزاری نماز جماعت، سخنرانی مذهبی، مراسم های دعاع حلقه‌های معرفت، گفتمان‌های دینی و... را از جمله برنامه های اعتکاف دانست که با همکاری روحانیان اعزامی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پارسال مراسم اعتکاف در 105 مسجد شهری و روستایی خراسان شمالی با حضور بیش از 10 هزار معتکف برگزار شد.