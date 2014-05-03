برخورد انضباطی با بازیکنانی که مدارک پایان خدمتشان جعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال در مورد خبر جعلی بودن کارت پایان خدمت برخی از بازیکنان شاغل در لیگ برتر و مستند سازی آنها در این خصوص، اظهار داشت: مطمئنا سازمان لیگ مدارک کافی را در خصوص بازیکنان شاغل در لیگ در اختیار دارد و ضمن اینکه در اکثر موارد گذرنامه های آنها را نیز در اختیار می گیریم. اما اگر موارد غیر مجازی برای ما محرز شود، آن را در اختیار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قرار می دهیم تا مورد پیگیری کامل قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر جعلی بودن مدارک پایان خدمت بازیکنی توسط کمیته انضباطی محرز شود، آیا احتمال کسر امتیاز و جریمه باشگاهی که از آن بازیکن استفاده کرده نیز وجود دارد، اظهار داشت: بر اساس ماده 36 آیین نامه انضباطی اگر بازیکن مشمولی که غایب و یا فراری است فقط خودش از این موضوع اطلاع داشته باشد، آنگاه خود بازیکن جریمه خواهدشد اما اگر شواهد نشان دهد که باشگاه مربوطه نیز در این خصوص مطلع بوده است آنگاه کمیته انضباطی در خصوص آن باشگاه نیز جرایم مقتضی را در نظر می گیرد.