به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خلیلیان شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی که در مجموعه باغ فردوس اصفهان برگزار شد با اشاره به سال سرنوشت‌ساز 93 اظهار داشت: در سال جاری رقابت‌های جام جهانی در پیش است و ما باید کاری کنیم که مشکلات را به حداقل برسانیم و امیدوارم مشکلات فوتبال کشور و باشگاه سپاهان برطرف شده و ثبات بار دیگر به این باشگاه بازگردد.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها باید در حوزه حمایت از باشگاه سپاهان تلاش کنند، افزود: خبرنگاران بهترین حامیان ما به شمار می‌روند که هر لحظه یار و یاور ما بوده و در حوزه‌های مختلف از باشگاه حمایت می‌کنند و این باشگاه طی 2 سال گذشته زمان بسیاری برای ایجاد یک مدیریت استراتژیک زمان گذاشته اما این طرح هنوز اجرا نشده است.

هندبال به خانواده سپاهان بازگشت

مدیرعامل سپاهان با بیان اینکه هندبال سپاهان 25 سال قدمت دارد، نه 17 سال، ادامه داد: اصفهان در رشته هندبال پایتخت کشور به شمار می‌رود و استعدادهای بسیاری در این استان وجود دارد و این رشته تنها رشته‌ای است که می‌تواند در آسیا برای ما مقام بیاورد و امروز این خبر را به شما می‌دهم که هندبالی که خودمان باعث حذف آن شدیم، بار دیگر به خانواده سپاهان بازگشت.

کرانچار یک مربی صاحب سبک به شمار می‌رود

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به انتخاب سرمربی تیم اصفهانی اظهار داشت: ما فرصت زیادی در این زمینه نداریم اما بی‌فرصت هم نیستیم و باید قبول کنیم که در 2 فصل گذشته ما با یک مربی صاحب سبک کار کردیم که در لیگ برتر و جام حذفی برای ما قهرمانی به ارمغان آورده و چندین بازیکن جوان به تیم ما معرفی کرد.

خلیلیان با بیان اینکه برخی مشکلات سبب شد که این تیم در فصل جاری موفق ظاهر نشود، افزود: ما در ابتدای فصل چند بازیکن خود را از دست دادیم و مشکلاتی به وجود آمد که سبب شد نتوانیم آن را جبران کنیم و با اختلاف یک گل، سهمیه آسیایی را کسب نکنیم اما سرمربی در حال حاضر به این چالش‌ها پاسخ می‌دهد.

در انتخاب سرمربی با مطالعه پیش می‌رویم

وی افزود: ما 2 جلسه 4 ساعته با شخص کرانچار برگزار کرده‌ایم و هیئت مدیره در این زمینه 10 ساعت وقت گذاشته و تلاش می‌کنیم که در این زمینه با مطالعه بیشتری گام برداریم تا بهترین انتخاب را داشته باشیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با بیان اینکه باشگاه ما به جهانگیری مدیون است، اظهار داشت: باید بگویم که نطقه عطف سپاهان، الحاق این باشگاه به فولاد مبارکه بود که با عنایت جهانگیری، وزیر صنایع وقت صورت گرفت و در حال حاضر نیز باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم که با هیچ کس دشمنی نداشته و رقبای خوبی داریم که باید در کنار آنها پرواز کنیم و اعلام می‌کنم که با باشگاهی درگیری نداشته و دست دوستی به سوی همه دراز می‌نیم.

وی با اشاره به مشکلات فوتبال کشور ادامه داد: در حال حاضر فوتبال با سایر رشته‌ها متفاوت بوده و رقم قرارداد بازیکنان این رشته ورزشی با سایر رشته‌ها متفاوت است اما عدم شفافیت در قراردادها مشکلی بوده که شرایط نابهنجاری را در فوتبال به وجود آورده است.

سپاهان نمی‌تواند بدون تصویب هیئت مدیره هزینه کند

خلیلیان بیان داشت: در حال حاضر فدراسیون، باشگاه سپاهان و مجتمع فولاد با یکدیگر تفاهم کرده و با دقت پیش می‌روند و نباید فراموش کنید که هزینه‌های باشگاه باید به تصویب سهام‌داران شرکت برسد و اگر آنها تصویب نکنند، ممکن است از پس جذب برخی بازیکنان بر نیاییم اما با این حال واقع‌بین و آرمان‌گرا هستیم.

وی درباره پدیده بازیکن‌سالاری با بیان اینکه این پدیده در تیم سپاهان وجود ندارد، گفت: بازیکنانی نظیر هادی عقیلی، محرم نویدکیا و امید ابراهیمی در سپاهان الگو هستند و نویدکیا سفیر فرهنگی باشگاه بوده یا عقیلی با مدیرکل یونسکو دیدار می‌کند و باید بگویم این مسئله در سپاهان وجود ندارد.

مدیریت فرهنگی به تدریج صورت می‌گیرد

مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی در ورزش ادامه داد: ما باید در زمینه مدیریت فرهنگی صبر داشته باشیم و صداقت، جوانمردی و مسائل دیگر را مورد توجه قرار دهیم.

طیب‌نیا یک سپاهانی اصیل است

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون حضور مدیران اصفهانی در باشگاه‌های پایتخت اظهار داشت: اصفهان از نظر نیروی انسانی هیچ زمانی کم نیاورده و اضافه هم آورده است؛ همه می‌دانند که ظریف که یکی از بهترین وزرای هیئت دولت به شمار می‌رود، اصالتاً اصفهانی است و طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم یک سپاهانی اصیل است.

نقش‌جهان، پاشنه آشیل مشکلات اصفهان

خلیلیان با بیان اینکه ما باید از مدیران و مربیاین اصفهانی خود حراست کنیم، تصریح کرد: حضور مدیران قوی، نقطه قوی ما به شمار می‌رویم و ما در زمینه سخت افزاری مشکلات بسیاری داریم و ورزشگاه نقش‌جهان، پاشنه آشیل ما به شمار می‌رود؛ متاسفانه از سال 82 که من رفتم و نقش‌جهان را تحویل دادم، تحولات زیادر در ورزشگاه نقش‌ جهان رخ داده اما هنوز ساخته نشده و ما باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم که این ورزشگاه ساخته شود. در حال حاضر نیز تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و باید بازدیدی از آن کرده و ببینیم که شرایط این ورزشگاه چگونه است تا در صورتی که ممکن باشد، در همین فاز آن را نگه داشته و از آن استفاده کنیم.

وی افزود: این ورزشگاه نزدیک به 30 میلیارد تومان بودجه برای ساخت خود نیاز دارد و روی دست مانده و فولاد نیز سال گذشته 7 میلیارد تومان به این ورزشگاه کمک کرد اما هنوز مشخص نیست که شرایط آن چگونه می‌شود.

مدیرعامل سپاهان با اشاره به مشکلات مالی باشگاهش گفت: از سال 88 تا 91، قرض‌های باشگاه پرداخت نشده بود و ما 13 میلیارد تومان بدهی پرداخت نشده داشتیم و این مشکلات سبب شد که ساختمان شیخ‌صدوق باشگاه به فروش برسد بنابراین فعلاً قولی درباره پاداش بازیکنان کاراته خود نمی‌دهیم.

وی درباره پدیده لیدرسالاری در فوتبال بیان داشت: ما باید کاری کنیم که در این زمینه بررسی‌های لازم را صورت دهیم و باشگاه نیز باید برای پیشبرد اهداف فرهنگی در فوتبال تلاش کند بنابراین قرار است در 2 هفته آینده اتفاقات بسیاری در این زمینه صورت می‌گیرد.

قرارداد هیچ یک از بازیکنان سپاهان یک میلیارد و چهارصد میلیون نبود

خلیلیان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر هزینه‌های سنگین در باشگاه اصفهانی و اینکه با توجه به صحبت‌های وزیر صنعت و معدن، آیا قرار است این هزینه‌ها کاهش یابد، ادامه داد: در ابتدا باید بگویم که چیزهای مطرح شده در رسانه‌ها پیرامون قرارداد بازیکنان سپاهان را 100 درصد تکذیب می‌کنم و من در لیست اعلام شده، قرارداد یک میلیارد وچهارصد میلیون تومانی ندیدم.

خلعتبری برای بهبود درآمد خود به دوبی رفت

وی با بیان اینکه وزیر صنعت به دنبال اصلاح است، گفت: در سال 91 و 92 قیمت بازیکنان فوتبال دو برابر شده و هجوم آورد بنابراین ما باید کاری کنیم که درآمدهای فوتبال را تحت اختیار خودمان آورده و از این مسئله استفاده کنیم اما بازیکنان درجه‌بندی خاصی دارند و باید بر اساس درجه‌بندی آنها، رقم قراردادشان پرداخت شود اما ما در فصل گذشته به خاطر بحث رقم قرارداد خلعتبری را از دست دادیم و او به خاطر اینکه در دوبی درآمد بهتری داشت، به این تیم پیوست.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه سیاست باشگاه سپاهان نتیجه‌گیری در کنار جوان‌گرایی است، گفت: نمی‌توانیم به سرمربی تیم تحمیل کنیم که از بازیکنان جوان استفاده کند اما جوان‌گرایی در دستور کار ما بوده و برای قهرمانی در همه جام‌ها قدم بر می‌داریم و تلاش می‌کنیم که این اتفاق صورت گیرد.

نویدکیا 30 درصد قراردادش را بخشید

وی با انتقاد از مطرح شدن مسائل مختلفی در مورد محرم نویدکیا و اینکه در بازی با مس کرمان، تیم را به دلیل شرکت در مراسم عروسی‌اش تنها گذاشته، اظهار داشت: نویدکیا یک بازیکن با تعصب سپاهان است که همیشه برای این تیم مایه گذاشته و 30 درصد از قراردادش را به خاطر تیم بخشید اما رسانه‌ها درباره او کم‌لطفی کردند؛ او در مراسم فوت همسر علی احمدی شرکت کرد و از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی کرده بود که عروسی خود را یک اسفند برگزار کند اما به دلیل عقب افتادن برنامه مسابقات، او به مشکل برخورد.

خلیلیان افزود: به هر حال او از قبل برنامه‌ریزی کرده بود و با مصدومیت هم دست و پنجه نرم می‌کرد بنابراین هر کسی دیگری جای او بود نیز همین کار را می‌کرد و محرم همیشه همراه تیم بوده و هست و خواهد بود.

سرخابی‌ها فرافکنی می‌کنند

وی با انتقاد از صحبت‌های مسئولان باشگاه‌های سرخابی درباره رقم قرارداد تیم‌های صنعتی گفت: سپاهان تابوی سرخابی‌ها را شسکت و برای نخستین بار نام تیم خود را مطرح کرد اما برخی دوستان با ترفندهای خود سعی در فرافکنی دارند و ضمن حفظ شخصیت آنها باید بگویم که ما نشان می‌دهیم که اهل این مسیرها نیستیم و باید کاری کنیم که در مقابل منافع باشگاه سپاهان کوتاه نمی‌آییم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه ما باید در این زمینه ریشه‌ای برخورد کنیم، تصریح کرد: ما در دو سال گذشته دچار سونامی شدیم و حتی در برخی مواقع نتوانستیم رقم قرارداد بازیکنان خود را پرداخت کنیم اما خط قرمزهایی داریم که اگر کسی خط قرمزها را رد کند، از نظر قانونی از حق خود دفاع کرده و پیگیری می‌کنیم زیرا منافع سپاهان شوخی بردار نیست.

وی درباره بحث جعل کارت پایان خدمت بازیکنان فولاد بیان داشت: این مسئله هنوز ثابت نشده اما جعل در همه جا محکوم است و چون مدرکی نداریم، درباره آن اظهار نظری نمی‌کنیم اما اگر صحت داشته باشد، پیگیری کرده و امیدوارم که مسئولان فدراسیون در این زمینه اغماض نکنند.

مگر فرقی بین بازیکنان ملی‌پوش سپاهان و لژیونرها بود؟

خلیلیان در پاسخ به سئوالی درباره خط خوردن 3 بازیکن ملی‌پوش سپاهان به دلیل عدم حضور در اردوی تیم ملی اضافه کرد: آیا ما باید این بازیکنان را به تیم ملی می‌دادیم و آیا ما در شرایطی که مطمئن نبودیم آنها فیکس می‌شوند، باید تیم را از حضور آنها محروم می‌کردیم؟ آیا این بازیکنان اینقدر شایسته بودند که به تیم ملی دعوت شوند و آیا فرقی بین آنها و بازیکنان لژیونر بود؟

وی افزود: حالا اینگونه شده که سپاهان و استقلال باید پاسخ عدم صعود تیم ملی را بدهد اما به نظر من این صحیح نیست و کفاشیان قرار بود بعد از بازی ما، بازیکنان را به ژوهانسبورگ اعزام کند اما درست قبل از بازی خط خوردن آنها اعلام شد و این بازیکنان به هم ریختند اما این در شرایطی بود که همه اعلام کردند که بهترین تصمیم از سوی باشگاه سپاهان درباره بازیکنان تیم ملی اتخاذ شد.