تقويت فضاي رسانه اي استان باعث رشد و ترقي خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحيم نوروزيان پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از دفتر نمايندگي روزنامه ايران، روزنامه قدس، هفته نامه ارمغان، خبرگزاري تسنيم، خبرگزاري ايرنا و خبرگزاري ايسنا، افزود: پيگيري وبيان مشكلات مردم در جامعه با ملاحظه كاري وچشم پوشي امكان پذير نیست.

وي اظهار داشت: رسانه ها براي انجام موفقيت آميز رسالتي كه برعهده دارند بايد جرات و جسارت لازم را داشته باشند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار خراسان شمالي با بيان اينكه نمي شود در بيان مشكلات و معضلات همه جوانب را رعايت كرد افزود: البته خبرنگاران بايد در انعكاس رويدادها و اخبار، منطقي و با مستندات برخورد كنند.

وي افزود : پيگيري مشكلات مردم در نشريات و خبرگزاريها با تهيه گزارشات مردمي و بررسي مشكلات آنها و پاسخ دهي از مديران باعث رونق و پيشرفت آن رسانه مي شود.

وي ادامه داد: البته نمي توان به حرفه خبرنگاري به عنوان شغل كه بتواند معاش را تامين كند نگاه كرد و در جامعه به اين حرفه به عنوان شغل برخورد نشده است.

نوروزيان تصريح كرد: تنها عامل ادامه فعاليت فرد در رسانه و حرفه خبرنگاري علاقه است و براين اساس، رسانه ها در آغاز به كار خود بايد از منابع تامين آن اطمينان حاصل كنند.

وي فضاي فكري مديران را براي توسعه رسانه ها به خصوص رسانه هاي محلي جهت پيشرفت و توسعه استان از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواستار شد و گفت: اصحاب رسانه ها بهترين مشاوران در حوزه هاي مختلف، جهت ارائه مشاوره به مديران هستند.

سهراب ابراهيمي، رئيس خانه مطبوعات خراسان شمالي در این بازدید ، احداث يك مجتمع مطبوعات كه رسانه ها و مطبوعات استان در آنجا به فعاليت بپردازند را به معاون استاندار پيشنهاد کرد.

در اين بازديد حسين برومند مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و علي قليزاده عضو گروه مشاورين در امور رسانه و سهراب ابراهيمي رئيس خانه مطبوعات استان، معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي را همراهي مي كردند.

