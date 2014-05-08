به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه ذوب‌آهن، در این دیدار سعید آذری ضمن آرزوی موفقیت و سلامتی برای قاسم حدادی‌فر و محمدرضا خانزاده، از این دو ملی‌پوش تیم ذوب‌آهن خواست که با روحیه بالا و تمام توان خویش در اردوی تیم فوتبال در اتریش تلاش کرده و خود را برای حضور بهتر و قوی‌تر در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل مهیا سازند.

در این دیدار همچنین قاسم حدادی‌فر ستاره ملی‌پوش باشگاه ذوب‌آهن ضمن تشکر از سعید آذری و احمدرضا فقیهی که از راه دور برای ملاقات و بازدید از شرایط ملی‌پوشان ذوب‌آهن به محل اردوی تیم ملی آمده بودند، اظهار کرد که پس از بازگشت از اردوی تیم ملی از اتریش با حضور در ستاد باشگاه امور مربوط به عقد قرارداد خود با باشگاه ذوب‌آهن را انجام خواهد داد.