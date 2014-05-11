آخرین جزئیات لایحه فرزند خواندگی/ تدوین آیین نامه اجرایی با همکاری سه وزارتخانه

حمید رضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، گفت: این لایحه که در مجلس و همچنین شورای نگهبان به تصویب رسید در انتظار تدوین آیین نامه و همچنین تصویب نهایی از سوی هیات دولت است که پس از آن برای اجرایی شدن آماده شود.

وی گفت: با استفاده از نظر کارشناسان، متخصصین و حقوقدانان پیش نویس این آیین نامه در سازمان بهزیستی تهیه شده و اواخر سال گذشته برای تدوین نهایی آیین نامه به وزارت رفاه ارسال شده است.

به گفته مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی برای تدوین آیین نامه نهایی باید 3 وزارتخانه کشور، دادگستری و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این امر اقدام کنند که البته سازمان بهزیستی نیز حضور دارد.

وی تاکید کرد: در هفته جاری اولین جلسه تدوین آیین نامه در وزارت رفاه با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط تشکیل می شود و پس از آن به کمیسیون تخصصی دولت فرستاده می شود و در نهایت باید پس از اعمال اصلاحات احتمالی در کمیسیون لوایح دولت، در هیات وزیران به تصویب برسد.

الوند گفت: این آیین نامه 20 ماده دارد که به دلیل اینکه پیش نویس آن از سوی سازمان بهزیستی آماده شده زمان زیادی برای بررسی و تصویب نهایی به طول نمی انجامد و امیدواریم در آینده نزدیک برای اجرایی شدن آماده شود.

وی با اشاره به اینکه پس از بررسی، مواردی که ابهام دارد به طور کامل مشخص و رفع خواهد شد، افزود: در نهایت از سوی دولت به سازمان بهزیستی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید کودکانی که برای واگذاری باید 3 سال از تحت پوشش بودن آنها در سازمان بهزیستی می گذشت از این پس به عنوان فرزندخوانده به خانواده ها سپرده می شوند و در این صورت بسیاری از مشکلات ما در رابطه با فرزندخواندگی برطرف می‌شود.

به گفته وی، در صورت اجرای قانون جدید فرزندخواندگی بسیاری از کودکان بد سرپرست و بی سرپرستی که در گذشته امکان واگذاری آنها به خانواده های جایگزین وجود نداشت، فراهم می شود.