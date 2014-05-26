255 واحد تعاونی آذربایجان شرقی ارزشیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مظلومی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهداف ارزشیابی این واحدهای تعاونی افزود: در راستای تحقق و عملیاتی نمودن وظایف نظارت، حمایت و هدایت فعالیت واحدهای تعاونی تحت پوشش، این سازمان در سال گذشته تعداد 255 واحد تعاونی را شامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستائی، کشاورزی و زنان مورد ارزشیابی قرار داده است.

وی اضافه کرد: کارشــناسان سـازمان تعاون روسـتائی استان آذربایجان شرقی، طرح ارزشیابی از تعاونی ها را مطابق شاخص های اعلامی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به منظور بهبود کیفی و کمی انجام وظایف و ارائه خدمات توسط تعاونی ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود برای نیل به اهداف مورد نظر و نیز شناسایی ابتکارات، خلاقیت ها و تقویت ارکان تعاونی ها که به عنوان عناصر اصلی و محوری در طرح ارزشیابی تعیین شده اند اجرایی نموده است.

وی همچنین در پایان گفت: در ارزشیابی عملکرد سال مالی 92 تعداد 162 واحد تعاونی روستائی، 69 تعاونی کشاورزی، پنج واحد تعاونی روستائی زنان، 16 اتحادیه شهرستانی، دو واحد اتحادیه تعاونی کشاورزی و یک اتحادیه تعاونی روستائی استانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.