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۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۲

مظلومی:

255 واحد تعاونی آذربایجان شرقی ارزشیابی شد

255 واحد تعاونی آذربایجان شرقی ارزشیابی شد

تبریز- خبرگزاری مهر: سرپرست اداره آموزش تعاون روستائی آذربایجان شرقی از ارزشیابی 255 واحد تعاونی این استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مظلومی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهداف ارزشیابی این واحدهای تعاونی افزود:  در راستای تحقق و عملیاتی نمودن وظایف نظارت، حمایت و هدایت فعالیت واحدهای تعاونی تحت پوشش، این سازمان در سال گذشته تعداد 255 واحد تعاونی را شامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستائی، کشاورزی و زنان مورد ارزشیابی قرار داده است.

وی اضافه کرد: کارشــناسان سـازمان تعاون روسـتائی استان آذربایجان شرقی، طرح ارزشیابی از تعاونی ها را مطابق شاخص های اعلامی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به منظور بهبود کیفی و کمی انجام وظایف و ارائه خدمات توسط تعاونی ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود برای نیل به اهداف مورد نظر و نیز شناسایی ابتکارات، خلاقیت ها و تقویت ارکان تعاونی ها که به عنوان عناصر اصلی و محوری در طرح ارزشیابی تعیین شده اند اجرایی نموده است.

وی همچنین در پایان گفت: در ارزشیابی عملکرد سال مالی 92 تعداد 162 واحد تعاونی روستائی، 69 تعاونی کشاورزی، پنج واحد تعاونی روستائی زنان، 16 اتحادیه شهرستانی، دو واحد اتحادیه تعاونی کشاورزی و یک اتحادیه تعاونی روستائی استانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

کد مطلب 2299549

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