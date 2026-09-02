تدوین برنامه سه‌ ساله برای تحول در فعالیت‌ های اوقاف لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحامد حسینیاشکوری شامگاه چهارشنبه همزمان با هفته وحدت و در ادامه برنامههای هفته وقف، با حضور در بخش کومله از حرم مطهر آقا سیدحسن بازدید و در آیین غبارروبی این بقعه متبرکه شرکت کرد.
وی همچنین در ادامه برنامههای خود در بخش کومله با حضور در دارالقرآن شهید عزیزیان، بر ضرورت تقویت و ترویج فرهنگ وقف و اجرای برنامههای هدفمند در این حوزه تأکید کرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنگرود با اشاره به ضرورت پویایی فعالیتهای این اداره اظهار کرد: هدف ما ایجاد تحول در برنامههای اداره اوقاف شهرستان و فاصله گرفتن از فعالیتهای روزمره و تکراری است.
حسینیاشکوری افزود: در همین راستا، تدوین یک برنامه بلندمدت سهساله برای اداره اوقاف شهرستان لنگرود در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن ساماندهی فعالیتها، زمینه برای مدیریت پویا و هدفمند در بقاع متبرکه فراهم شود.
وی تصریح کرد: با اجرای این برنامه تلاش داریم از مدیریت سنتی در بقاع متبرکه فاصله گرفته و با رویکردی برنامهمحور، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی این اماکن را بیش از گذشته فعال کنیم.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنگرود خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه و توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی، نیازمند برنامهریزی مستمر و هدفمند است و این موضوع در برنامه سهساله اداره اوقاف شهرستان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نظر شما