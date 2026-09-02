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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری شهید «محمدجعفر رادبوی»

جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری شهید «محمدجعفر رادبوی»

بوشهر- شهید «محمدجعفر رادبوی»، از مدافعان امنیت وحدتیه شهرستان دشتستان، در جریان حمله دشمن در اهواز به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمدجعفر رادبوی از مدافعان مردمی امنیت وحدتیه شهرستان دشتستان بود که در جریان حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی در اهواز به شهادت رسید.

این شهید والامقام در زمان حمله، مشغول فعالیت بوده است که هدف حمله دشمن قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید روز چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در تجمع مردمی میدان امام خمینی(ره) بوشهر برگزار می‌شود.

همچنین روز پنجشنبه مراسم تشییع و وداع با پیکر شهید رادبوی در میدان حافظ برازجان برگزار خواهد شد.

پیکر مطهر این شهید روز جمعه در گلزار شهدای فردوس شهر وحدتیه شهرستان دشتستان به خاک سپرده می‌شود.

کد مطلب 6935365

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