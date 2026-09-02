بنت: نتانیاهو با دروغ‌ پراکنی در تلاش برای فرار از شکست ۷ اکتبر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی از عملکرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به شدت انتقاد کرد.

بنت گفت: نتانیاهو روش دروغ پراکنی و تبدیل نیروهای امنیتی به دشمن را پیشه کرده است تا تلاش کند خود را از مسئولیت مستقیم در قبال حمله ۷ اکتبر (طوفان الاقصی) تبرئه کند.

وی افزود که این رویکرد با هدف انتقال مسئولیت‌ها و دور کردن اتهامات از نتانیاهو انجام می‌شود.

اظهارات بنت درحالی بیان می شود که اخیرا ساره نتانیاهو، همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، یائیر گولان، معاون سابق رئیس ستاد ارتش این رژیم را متهم کرده که از قبل در جریان عملیات طوفان الاقصی (۷ اکتبر) قرار داشته است.

گولان نیز با رد این اتهامات تاکید کرده که قصد دارد از همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی شکایت کند.

حزب وابسته به گولان تاکید کرده که نتانیاهو به جای عذرخواهی به دلیل قصور در اتخاذ تدابیر امنیتی تلاش می کند از زیر بار مسئولیت این واقعه شانه خالی کند.

در حالی که کابینه نتانیاهو مانع تشکیل کمیته رسمی بعد از گذشت سه سال از وقوع عملیات طوفان الاقصی با هدف ریشه یابی خلأهای امنیتی شده، همسر وی تاکید کرد که باید یک کمیته تحقیقاتی در خصوص بررسی احتمال خیانت میان مقامات صهیونیست تشکیل شود.

گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو نیز تصریح کرد: وی از بزرگترین شکست تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی فرار می کند.